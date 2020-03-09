Başkan Savaş'tan kadın personellere anlamlı jest
Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Lütfü Savaş, 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü'nde kadın personellerini unutmadı.
09.03.2020 17:01 | Son Güncelleme: 09.03.2020 17:02
Başkan Savaş, Büyükşehir bünyesinde görev yapan kadın personellerin bu anlamlı gününü unutmadı.
Büyükşehir Halkla İlişkiler Şube Müdürlüğü personelleri, Başkan Savaş adına kurumda çalışan kadın personellerin 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü'nü kutladı ve çiçek takdim etti.
Duyarlı davranışı, nezaketi ve hediyelerinden dolayı Başkan Savaş'a teşekkürlerini ileten Büyükşehir personelleri, tüm kadınların 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü'nü kutladı.
Kaynak: Bültenler
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