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Başkan Savaş'tan kadın personellere anlamlı jest

Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Lütfü Savaş, 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü'nde kadın personellerini unutmadı.

09.03.2020 17:01 | Son Güncelleme: 09.03.2020 17:02
Başkan Savaş'tan kadın personellere anlamlı jest

Başkan Savaş, Büyükşehir bünyesinde görev yapan kadın personellerin bu anlamlı gününü unutmadı.

Büyükşehir Halkla İlişkiler Şube Müdürlüğü personelleri, Başkan Savaş adına kurumda çalışan kadın personellerin 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü'nü kutladı ve çiçek takdim etti.

Duyarlı davranışı, nezaketi ve hediyelerinden dolayı Başkan Savaş'a teşekkürlerini ileten Büyükşehir personelleri, tüm kadınların 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü'nü kutladı.

Kaynak: Bültenler

Etiketler : Emekçi, 8 Mart, Güncel
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