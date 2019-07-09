Başkan Savaş'tan MASKİ'ye ziyaret

Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürü Şehnaz Başaran, Selendi Belediye Başkanı Nurullah Savaş'ı makamında konuk etti. Başkan Savaş'a ziyaretinde Selendi Belediye Başkan Yardımcısı Aşkın Akkoç, Belediye Meclis Üyeleri Ramazan Gürcan ile Hikmet Çalışkan, Manisa Büyükşehir Belediyesi Muhtarlık Hizmetleri Sorumlusu Sakin Gürbüz ve Selendi MASKİ Şefi Uğur Akıncı eşlik etti.

Savaş, Genel Müdür Başaran'a hayırlı olsun dileklerinde bulunarak, tebriklerini iletti. Görüşmede ayrıca Selendi ilçesinde yürütülen çalışma ve faaliyetler hakkında da istişareler gerçekleştirildi. Nazik ziyaret dolayısıyla konuklarına teşekkür eden MASKİ Genel Müdürü Şehnaz Başaran, "Manisa'mızın en doğusundan batısına kadar sürekli temas halindeyiz. Vatandaşlarımızın refahı için tüm belediye başkanlarımız ve yöneticilerimizle karşılıklı fikir alışverişinde bulunarak, koordinasyon içerisinde hareket ediyoruz. Bütün amacımız içinde yaşadığımız mahallelerimizden başlayarak, ilimizin tamamını daha yaşanabilir kılabilmektir" dedi.