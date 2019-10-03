Başkan Savaş'tan öğrencilere online eğitim desteği

Başkan Savaş, "Hatay'ın En Teknolojik Okulu" projesi kapsamında çocukların eğitimini desteklemek amacıyla ilkokul, ortaokul, lise ve YKS hazırlık öğrencilerinin faydalanabileceği online eğitim sistemini http://hatayokul.com adresinde hayata geçirdi. Projenin ilk adımı olarak 4 bin 250 öğrenciye "Online Eğitim Sistemi"ne giriş şifreleri dağıtıldı.

Öğrencilere şifrelerini dağıtan Başkan Savaş, öğrencilerle sohbet ederek, "Geleceğin yöneticileri, idarecileri sizler olacaksınız, ama önce iyi bir eğitim almak bu yoldaki en önemli adımdır.Eğitim yolunda yapılacak her adımın ülkemizin ve milletimizin geleceği için yapıldığını bilerek sizler için hazırladığımız bu "İnteraktif Eğitim Sistemini" sizlere hediye ediyoruz. Ayrıca bu çalışmamızla sizlere, bilgiyi daha eğlenceli ve akılda kalıcı hale getirerek yardımcı olmanın gurunu taşıyoruz. Çalışmalarımızın sizlere faydalı olacağını umut ediyor, başarılarınızın devamını diliyoruz" açıklamalarında bulundu.