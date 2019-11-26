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Başkan Say, aday öğretmenleri ağırladı

Van'ın Edremit Belediye Başkanı İsmail Say, 24 Kasım Öğretmenler Günü nedeniyle ilçede görev yapan aday öğretmenlerle bir araya geldi.

26.11.2019 15:06 | Son Güncelleme: 26.11.2019 15:10Başkan Say, aday öğretmenleri ağırladı
'ın Belediye Başkanı İsmail Say, 24 Kasım Öğretmenler Günü nedeniyle ilçede görev yapan aday öğretmenlerle bir araya geldi.

Öğretmenlere özel düzenlenen yemek, Seyirtepe Cafe Restaurantta gerçekleştirildi. Programa, Edremit Belediye Başkanı İsmail Say, Van Milli Eğitim Müdürü Hasan Tevke, Edremit İlçe Milli Eğitim Müdürü İhsan Keskin, Edremit Belediye Meclis Üyesi Kerem Baynal ile çok sayıda aday öğretmen katıldı. Programda öğretmenlere hitaben konuşma yapan Başkan Say, öğretmenliğin önemine değindi. Öğretmenin herkesin hayatında büyük rol model olduğunu ifade eden Başkan Say, "Yaptığınız her hareket çocuklar tarafından o kadar dikkatle izleniyor ki. Çocuk annesinden, babasından ve ablasından daha çok öğretmenine inanıyor. Sizlerin tezgahından doğru bir şekilde geçmeyen çocuklar yarınki sorunlarımızdır. Ama sizin tezgahınızdan iyi bir eğitim öğretim almış çocuklar ise geleceğimizin aydınlıkları oluyorlar. Bu yüzden öğretmenlik bir gönül işidir. Bizde Edremit Belediyesi olarak eğitime imkanlarımız dahilinde katkı sunmaya çalıştık. Okullarımız için bir bütçe ayırarak, ihtiyaçlarının karşılanması için Edremit İlçe Milli Eğitim Müdürlüğümüze teslim ettik. Bunun haricinde okullarımızın aciliyet söz konusu olan sorunlarını da çözmeye çalıştık. Eğitim yuvalarımızın çevre duvarı, temizlik malzemesi, inşaat malzemesi, çevre düzenlemesi, çeşitli tadilat ve tamirat işleri gibi birçok konuda da destek verdik. Belediye olarak her zaman okullarımızın ve öğretmenlerimizin yanında olacağımızı bilmenizi istiyorum. Bu vesileyle tüm öğretmenlerimizin 'Öğretmenler Günü'nü kutlar hepinize başarılar diliyorum" dedi.

İlçe Milli Eğitim Müdürü İhsan Keskin'in de kısa bir konuşma yapmasının ardından Başkan Say, daha sonra tüm masaları tek tek ziyaret ederek, her bir aday öğretmene çiçek takdim etti. Memnuniyetlerini dile getiren öğretmenler ise, Başkan Say'a teşekkür ederek, başarı dileklerinde bulundular. Gece, seslendirilen şarkılarla son buldu. - VAN

İsmail Say, Edremit, Van, Güncel

Kaynak: İHA

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