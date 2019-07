Başkan Say'dan '15 Temmuz' mesajı

Van'ın Edremit Belediye Başkanı İsmail Say, 15 Temmuz'un direnişin, milli kimliğin ve birlik duygusunun en önemli göstergesi olduğunu belirterek, "Rabbim bu ülkeye bir daha 15 Temmuzlar yaşatmasın" dedi.



İsmail Say, 15 Temmuz 2016 tarihinde FETÖ terör örgütü tarafından gerçekleştirilen hain darbe girişiminin üçüncü yıldönümü dolayısıyla bir mesaj yayımladı. Üç yıl önce 15 Temmuz'da ülkemiz için zorlu bir gece yaşandığını ifade eden Say, "Darbelerden çok çeken ve bir daha böyle bir deneyimi yaşamak istemeyen milletimiz, büyük bir sağduyu ve kararlılıkla 15 Temmuz 2016'daki girişimi engelleyerek bayrağına, iradesine, demokrasisine ve hepsinden önemlisi geleceğine sahip çıkmıştır. Tarihte birçok örneğine tanık olduğumuz bu direniş, milli kimliğimizin birlik duygumuzun en önemli göstergesidir. Yüce milletimiz bu azim ve kararlılığı ile milli birliğine, beraberliğine ve değerlerine özenle, dikkatle sahip çıkmıştır. Bu girişim bizim temel hak ve özgürlüklerimizi, bizi biz yapan değerleri elimizden almayı amaçlayan bir girişimdi. Bayrağımıza, ezanımıza, devlet kurumlarımıza, meclisimize ve dolayısıyla millet iradesine yapılan bu teşebbüse karşı halkımız kahramanca ülkesini savunmuş ve canı pahasına iradesine sahip çıkmıştır. Rabbim bir daha bu ülkeye 15 Temmuzlar yaşatmasın ve bu ülkenin ekmeğini yiyerek ihanet eden hainlere bir daha fırsat vermesin. Bu duygularla üç yıl önce ülkesi için canını feda eden 15 Temmuz şehitlerimize ve tüm şehitlerimize Allah'tan rahmet, gazilerimize acil şifalar dilerim" dedi. - VAN

Kaynak: İHA