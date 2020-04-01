Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

Başkan Say'dan '2 Nisan' mesajı

Van'ın Edremit Belediye Başkanı İsmail Say, 2 Nisan Van'ın kurtuluşu dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

01.04.2020 15:13 | Son Güncelleme: 01.04.2020 15:13
Başkan Say'dan '2 Nisan' mesajı

Van 'ın Edremit Belediye Başkanı İsmail Say, 2 Nisan Van'ın kurtuluşu dolayısıyla bir mesaj yayımladı.


Başkan Say, yayımladığı mesajda, "Bugün, Van'ımızın düşman işgalinden kurtarılışının 102'nci yıl dönümünü idrak etmekteyiz. Binlerce yıllık tarihiyle, sayısız medeniyete ev sahipliği yapan, doğal güzelliklerin ve güneşin şehri Van'ımızın, tam bir asır önce bugün 2 Nisan 1918'de düşman işgalinden kurtarılmasının yıl dönümünü; gururla, heyecanla ve coşkuyla kutluyoruz. Anadolu'nun kapısı, serhat şehri Van; üzerinde yüzyıllarca kardeşçe, birlik ve beraberlik içerisinde huzurla yaşayan toplumlar arasına, Birinci Dünya Savaşı yıllarında ekilen nifak tohumları nedeniyle bir dönem kan ve gözyaşıyla, mezalimlerle, Müslüman halkın vahşice katledilmesiyle ve harabe haliyle anılmıştır. Çok şükür ki; şehit kanlarıyla sulandıkça yaşadığı coğrafyada daha derine kök salan bu aziz millet sayesinde, dönemin işgale uğrayan pek çok Anadolu şehri gibi Van da zulmün bin türlüsüne boyun eğmemiş, destansı mücadelesiyle yurdunu alçaklara teslim etmemiştir. Bu duygu ve düşüncelerle; her zamankinden daha çok ihtiyaç duyduğumuz kardeşlik ve kenetlenmenin 102. kurtuluş yılı vesilesiyle artacağına yürekten inanıyor, Van'ı bizlere emanet eden şehit ve gazilerimizi bir kez daha rahmet ve minnetle anıyor, saygı ve sevgilerimi sunuyorum" ifadelerine yer verdi. - VAN

Kaynak: İHA

Etiketler: İsmail Say, Edremit, Van, Güncel
Abone Ol
Google'da Takip Et
Paylaş
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!
Haberler ›› Güncel ››Başkan Say'dan '2 Nisan' mesajı - Haberler

Güncel Manşet

Haberler

Fotoğraf bugün çekildi! Haberi alan tedbiri hiçe sayıp kuyruğa girdi Haberler
Fotoğraf bugün çekildi! Haberi alan tedbiri hiçe sayıp kuyruğa girdi
Bilim Kurulu üyesi, önümüzdeki 4-5 günü işaret edip sevindiren haberi verdi Haberler
Bilim Kurulu üyesi, önümüzdeki 4-5 günü işaret edip sevindiren haberi verdi
Ev sahibi, bahçesine düşen otomobili uçak sandı Haberler
Ev sahibi, bahçesine düşen otomobili uçak sandı
ABD’li hemşire gözyaşları içinde anlattı: Bu işin sonu iyiye gitmeyecek Haberler
ABD'li hemşire gözyaşları içinde anlattı: Bu işin sonu iyiye gitmeyecek
Dün indirim yapılan benzine bugün de zam geldi Haberler
Dün indirim yapılan benzine bugün de zam geldi
110 yaşındaki Diyarbakırlı kayıp kadın, Mardin’de bulundu Haberler
110 yaşındaki Diyarbakırlı kayıp kadın, Mardin'de bulundu
ASFED Başkanı sektör çalışanlarını koronavirüs salgını konusunda uyardı Haberler
ASFED Başkanı sektör çalışanlarını koronavirüs salgını konusunda uyardı
Türkiye saat 19.10’a kilitlendi! Sağlık Bakanı Koca açıklama yapacak Haberler
Türkiye saat 19.10'a kilitlendi! Sağlık Bakanı Koca açıklama yapacak

Son Dakika Güncel Haberleri

16:56: Bir haftadır Diyarbakır'da aranan 110 yaşındaki kadın, Mardin'de bulundu - Haber 16:56: EMİNÖNÜ VE KARAKÖY MEYDANI'NDA SON DURUM HAVADAN GÖRÜNTÜLNDİ - Haber 16:56: PTT ÖNÜNDE YOĞUNLUK; 'SOSYAL MESAFE'YE UYMADILAR 2 - Haber 16:56: Minibüsün takla attığı kaza, mobese kamerasında - Haber 16:56: Trafik kazası MOBESE kameralarına yansıdı - Haber 16:06: ASFED Başkanı Yusuf Atik, koronavirüs tedbirleri kapsamında sektör çalışanlarına uyarılarda bulundu - Haber 16:03: Son Dakika: Sağlık Bakanı Koca, Bilim Kurulu Toplantısı'nın ardından açıklama yapacak - Haber 15:55: Koronavirüse aldırış etmeyen vatandaşlar, sosyal yardım parası için PTT şubelerinde kuyruk oluşturdu - Haber 15:13: Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan: Koronavirüs salgınıyla ilgili kurallara uyulmazsa daha sıkı tedbirler alınabilir - Haber 14:51: Son dakika: İBB, İçişleri Bakanlığı'nın genelgesi ile durdurulan yardım kampanyası ve bloke edilen hesaplar için dava açtı - Haber 14:49: Koronavirüs teftişine çıkıp vatandaşları azarlayan Uşak Valisi'ne tepki yağıyor - Haberler 14:41: Ukrayna'da koronavirüsü ilk bulaştıran kadın diz çökerek af diledi: Beni öldürün ama çocuklarıma dokunmayın - Haberler