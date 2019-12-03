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Başkan Say'dan '3 Aralık Dünya Engelliler Günü' mesajı

Van'ın Edremit Belediye Başkanı İsmail Say, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü münasebetiyle bir mesaj yayımladı.

03.12.2019 10:18 | Son Güncelleme: 03.12.2019 10:23Başkan Say'dan '3 Aralık Dünya Engelliler Günü' mesajı
'ın Edremit Belediye Başkanı İsmail Say, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü münasebetiyle bir mesaj yayımladı.

Engelli bireylerin topluma kazandırılması ve hayatlarının kolaylaştırılması için büyük küçük herkese görevler düştüğünü belirten Başkan Say, "Engelli vatandaşlarımızın toplumsal yaşama katılımlarını kolaylaştırmak, desteklemek, önlerindeki tüm engelleri kaldırmak, onlara hak ettikleri sevgi ve saygıyı göstermek hepimizin sosyal sorumluluğudur. Toplumu oluşturan tüm bireyler eşit hak ve özgürlüklere sahiptir. Engelli vatandaşlarımızın yaşama sevincini yitirmeden mutlu bir yaşam sürmeleri için çaba gösterilmesi, gerek birey olarak gerekse devlet ve toplum olarak temel sorumluluğumuzdur. Bu duygu ve düşüncelerle 3 Aralık Dünya Engelliler Günü vesilesiyle engelli vatandaşlarımıza karşı duyarlılığın artmasını temenni ediyor, tüm engelli vatandaşlarımızı ve ailelerini, sevgi ve kardeşlik duygularıyla kucaklıyorum" dedi. - VAN

Dünya Engelliler Günü, Van, Güncel

Kaynak: İHA

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