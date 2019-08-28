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Başkan Say'dan DSİ'ye ziyaret

Van merkez Edremit Belediye Başkanı İsmail Say, Devlet Su İşleri (DSİ) 17. Bölge Müdürlüğünü ziyaret etti.

28.08.2019 18:29 Başkan Say'dan DSİ'ye ziyaret
Van merkez Edremit Belediye Başkanı İsmail Say, Devlet Su İşleri (DSİ) 17. Bölge Müdürlüğünü ziyaret etti.

Beraberinde yardımcısı Ercan Karahan ve bazı birim müdürleri ile birlikte ziyarette bulunan Başkan Say, Edremit'te yapılması planlanan projeler hakkında bilgiler vererek, fikir alışverişinde bulundu. Ziyaretin amaçlarından biri olan Şamran Kanalı'nın turizme kazandırılması konusunda açıklamalarda bulunan Başkan Say, kanalın temizliği başta olmak üzere sulama amaçlı kullanımı, korunması, uygulanabilecek projeler, çevre düzenlemesi ve peyzaj uygulamalarının önemine değindi. Karşılıklı görüş alışverişinin yapıldığı ziyarette DSİ 17. Bölge Müdürlüğünün bölge genelinde yapmış olduğu çalışmalara da değinen Başkan Say, kurumlar arası diyaloğun öneminden bahsetti. Birlikte uyum içerisinde başarılı çalışmalara imza atma arzu içerisinde olduklarını dile getiren Başkan Say, Edremit'in gelişimini noktasında destek istedi.

Sohbet havasında geçen ziyaret sonunda Başkan Say'ın, müdür Yunis Şenol'a Edremit'in simgesi olan Zerinkadeh Çiçeği'nin bulunduğu tabloyu hediye etmesi ile ziyaret sona erdi. - VAN

Devlet Su İşleri, İsmail Say, Edremit, Van, Güncel

Kaynak: İHA

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