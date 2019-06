Başkan Say, yerel gazete temsilcileriyle bir araya geldi

Kaynak: İHA

Van'ın Edremit Belediye Başkanı İsmail Say, kentteki yerel gazete temsilcileriyle bir araya geldi.Van'da günlük yayın yapan gazete yetkililerini kabul eden Başkan Say, yerel basının yaşadığı sıkıntılarla ilgili fikir alışverişinde bulundu. Öğle saatlerinde Bölge Gazetesi İmtiyaz Sahibi Cafer Karakoç, Yazı İşleri Müdürü Bişar Ulutaş, Prestij Gazetesi Yazı İşleri Müdürü Umut Tarhan, Vansesi Gazetesi Spor Müdürü Rıdvan Can, Şehrivan Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Ömer Aytaç Aykaç ile Yazı İşleri Müdürü Yunus Aykaç, Van Olay Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Sunullah İlbay, Yeni Doğu Gazetesi İmtiyaz Sahibi Zeki Yiğit ile Yazı İşleri Müdürü Orhan Olgun, Başkan Say'a ziyarette bulundular. Sohbet havasında geçen ziyarette konuşan Başkan Say, birçok personel çalıştıran yerel gazetelerin desteklenmesi gerektiğini kaydetti. Edremit Belediyesi olarak yerel basının yanında olduklarının mesajını veren Başkan Say, "Yerel basın bizler için büyük önem arz ediyor. Toplumun gözü ve kulağı olan sizlerin ekonomik sıkıntılar içerisinde olduğunu biliyoruz. Bu anlamda Edremit Belediyesi olarak sizlerin yanınızda olduğumuzu ve her türlü desteğe de hazır olduğumuzu bilmenizi istiyorum. İmkanlarımız ölçüsünde her türlü desteğe hazırız. Umarım bizim bu girişimimiz ilgili birçok yere de örnek olur ve istediğiniz destekleri oralardan da görürsünüz" dedi.Yerel gazete temsilcileri ise, Başkan Say'a duyarlılıklarından dolayı teşekkür ederek, maddiyattan çok bu maneviyatın kendilerini onure ettiğini ifade ederek, şükranlarını sundular. Gazete temsilcileri, Başkan Say'a başarılar diledikten sonra belediyeden ayrıldılar. - VAN