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Başkan Sayan, direksiyon başına geçerek otobüs tanıttı

AĞRI'da yeni alınan otobüsleri direksiyon başına geçerek tanıtan Başkan Savcı Sayan, öğrencibüsten sonra, hastabüs uygulamasını başlattıklarını öğretmenbüslerin de çok yakın zamanda yollarda olacağını söyledi.

13.01.2020 15:25 | Son Güncelleme: 13.01.2020 15:25Başkan Sayan, direksiyon başına geçerek otobüs tanıttı

AĞRI'da yeni alınan otobüsleri direksiyon başına geçerek tanıtan Başkan Savcı Sayan, öğrencibüsten sonra, hastabüs uygulamasını başlattıklarını öğretmenbüslerin de çok yakın zamanda yollarda olacağını söyledi.

Belediyesi'nce yeni alınan 20 otobüs törenle hizmete girdi. Belediye Başkanı Savcı Sayan, yeni otobüslerle birlikte 103 adet aracı halkın hizmetine sunduklarını belirtti. Otobüsleri tanıtmak için sürücü koltuğuna oturarak kent merkezinde tur atan Sayan, amaçlarının halka hizmet olduğunu ifade etti. Ulaşımda diğer kentlerin aksine sürekli ücretleri indirdiklerini vurgulayan Sayan, "Biz Ağrı'da öğrenciyi 25 kuruşa taşırken, 2 lira 25 kuruş olan tam bileti 1,5 liraya indirdik. Hastabüs diye bir uygulama başlattık vatandaşımızı 1 liraya taşıyoruz. Öğretmenbüs uygulamasını birkaç gün sonra başlatacağız. Biz bu uygulamalarla halkımıza hizmet için varız. Kar etmek için yarışmıyoruz, asli hedefimiz zarar etmeden halkımıza hizmet etmektir. Sosyal devlet anlayışı budur, sosyal belediyecilik budur. Sayın Cumhurbaşkanımızın dediği gibi gönül ve hizmet belediyeciliği ile Ağrı bunu başaracaktır, diğer illere de örnek olacaktır" diye konuştu.



Savcı Sayan, Ağrı, Güncel

Kaynak: DHA

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