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Başkan Sayan proje alanlarını inceledi

Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan, kentte uygulanacak projeleri yerlerinde inceledi.

01.08.2019 16:17 Başkan Sayan proje alanlarını inceledi
Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan, kentte uygulanacak projeleri yerlerinde inceledi.
Ağrı Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Başkan Sayan, ilde uygulanacak yeni projelerin yerlerini ziyaret ederek yetkililerden bilgi aldı.
Ziyaret esnasında temizlik görevlilerine yardım eden Sayan, buradan Fatih Mahallesine geçerek revize edilecek Boncuklu Parkını gezdi.
Parkta gerekli düzenlemelerin yapılıp vatandaşların hizmetine sunulması talimatını veren Sayan, uygulanacak diğer projelerin de süreçlerinin en kısa sürede tamamlanıp çalışmalara başlanmasını istedi.
Murat Mahallesinde yapımı tamamlanan Murat Parkını da ziyaret ederek incelemelerde bulunan Sayan, buradan Körsu Çayına geçerek yapılacak proje hakkında yetkililerden bilgi aldı.
Son olarak Millet Bahçesinde yapılacak düzenlemeleri yerinde gören ve işletmeleri ziyaret eden Sayan, aileleriyle parka gelen vatandaşlarla sohbet etti.

Savcı Sayan, Ağrı, Güncel

Kaynak: AA

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