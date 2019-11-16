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Başkan Sayan, yaşlı kadının ev hayalini gerçekleştirmek için çalışmalara başladı

Ağrı'da, ihtiyaç sahibi Sıdıka Algör'ün metruk haldeki evi Belediye Başkanı Savcı Sayan'ın talimatıyla yıkıldı.

16.11.2019 21:12 | Son Güncelleme: 16.11.2019 21:15
'da, ihtiyaç sahibi Sıdıka Algör'ün metruk haldeki evi Belediye Başkanı Savcı Sayan'ın talimatıyla yıkıldı.
Yüzüncü Yıl Mahallesi'ne giderek Algör'ü ziyaret eden eden Sayan, yaşlı kadının ev hayalini gerçekleştirmek için toprak evi yıktırdı.
Yıkım çalışmalarına da katılarak bir süre iş makinesini kullanan Sayan, yaptığı açıklamada, yıkım sonrası yeni evin yapımına başlayacaklarını belirtti.
Algör için en kısa zamanda güzel bir ev yapacaklarını aktaran Sayan, "Yardım etmek isteyen hayırseverlerden de katkı bekliyoruz. Sıdıka teyze mahallemizin ve bizlerin değerli bir annesidir, inşallah güzel bir eve kavuşacak." dedi.
Başkan Sayan, yaşlı kadının ev hayalini gerçekleştirmek için çalışmalara başladı

Yüzüncü yıl Mahallesi, Savcı Sayan, Ağrı, Güncel

Kaynak: AA


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