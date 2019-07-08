08.07.2019 15:08
Haberler» Güncel» Haber

Başkan Sayan, yeni belediye hizmet binası inşaatında incelemelerde bulundu

Başkan Sayan, yeni belediye hizmet binası inşaatında incelemelerde bulundu

Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan, yapımı devam eden yeni belediye hizmet binası, yer altı otoparkı ve kent meydanı inşaatında incelemelerde bulunarak yetkililerden bilgi aldı.

Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan, yapımı devam eden yeni belediye hizmet binası, yer altı otoparkı ve kent meydanı inşaatında incelemelerde bulunarak yetkililerden bilgi aldı.

Başkan Sayan, inşaat alanında yaptığı incelemelerde projenin devamı hakkında aldığı brifingin ardından yer altı otoparkı ve hizmet binası inşaatını gezdi. Yapılması gerekenler ve eksiklikler konusunda çeşitli talimatlar veren Başkan Sayan, inşaatın ve çevre düzenlemesinin kısa sürede tamamlanması için gereken çalışmanın yapılmasını söyledi. - AĞRI
Kaynak: İHA
Savcı Sayan, Ağrı, Güncel

Son Dakika Haberleri
16:08   CİSAD üyeleri, Nemrut Krater Gölü'nde kamp yaptı
16:07   AKÜ'de "15 Temmuz Milli Direniş, Unutmadık Unutmayacağız" sergisi - AFYONKARAHİSAR
16:07   HİTÜ'ye iki yeni yüksek lisans programı
16:07   Meteoroloji'den sağanak uyarısı
16:07   Kırşehir'de küpe ve aşı işlemleri için yeni araç
16:06   Çorum'da Motosiklet Festivali düzenlenecek
16:06   Alt yapı çalışmaları için sözleşme imzalandı