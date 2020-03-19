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Başkan Saygılı'dan 81 ile 81 Süt Şekeri

Milli Eğitim Bakanı Selçuk'un "Okula döndüğümüz gün ilk teneffüs 40 dakika" sözüne Kırıkkale'den de destek geldi.

19.03.2020 10:59 | Son Güncelleme: 19.03.2020 10:59
Başkan Saygılı'dan 81 ile 81 Süt Şekeri
Milli Eğitim Bakanı Selçuk 'un "Okula döndüğümüz gün ilk teneffüs 40 dakika" sözüne Kırıkkale 'den de destek geldi.

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, okulların açıldığı ilk gün öğrencilere 40 dakika teneffüs sözünün ardından birçok belediye sosyal medyadan 81 ile 81 hediye kampanyası düzenledi. Kırıkkale Belediye Başkanı Mehmet Saygılı da, Bakan Selçuk'un Twitter 'daki "Çocuklar evde sıkıldığınızı, okulu özlediğinizi biliyorum. Buradan söz olsun, okula döndüğümüz ilk günün ilk teneffüsünü, o güne özel olarak 40 dakika yapacağız" açıklamasına yanıt verdi. Başkan Saygılı Twitter'dan yaptığı paylaşımda "Bakanım @ziyaselcuk süt gibi saf şeker gibi tatlı olan yavrularımıza 40 dakikalık teneffüste ilimizin tadı olan süt şekerleri de bizden olsun. 81 ilden 81 okulumuza süt şekeri #Kırıkkale'den" paylaşımında bulundu. Başkan Saygılı'nın bu paylaşımı Kırıkkaleli vatandaşlar tarafından büyük beğeni topladı. - KIRIKKALE

Kaynak: İHA

Etiketler : Ziya Selçuk, Kırıkkale, Twitter, Selçuk, Güncel

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