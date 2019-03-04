Başkan Saygılı'dan Gençlere "KIZILAY'A Gönüllü Olma" Çağrısı

Başkan Saygılı, üniversiteli gençlerden oluşan Genç Kızılay Ekibi'ne her geçen gün yeni katılımların olduğunu, bunun da kendilerini mutlu ettiğini belirterek, "Faaliyetleri arasında okullara yönelik Kızılaycılık ve ilkyardım seminerleri, eğitim yardımları, çeşitli sosyal yardımlar da bulunan ekibimiz yeni üyelerle güçleniyor" dedi.

Kızılay'ın çalışmalarının genç yüreklerle daha de zenginleşeceğini belirten Başkan Saygılı, "Tüm gençlerimizi iyilik zirvesine doğru merhamet yürüyüşümüze davet ediyorum" diye konuştu.

Saygılı, üniversiteli gençlerin bu birlikteliğini son derece anlamlı bulduğunu, bu konuda Kızılay olarak onlara her türlü desteği sağladıklarını ifade etti.

Başkan Ramazan Saygılı, gençlerin ekip lideri Ahmet Ali Tunç ve tüm ekibini kutladığını, başarılar dilediğini kaydetti.

Ekip Lideri Ahmet Ali Tunc isegenç Kızılaycılar içerisinde Kan Bağışçısı Kazanım, Eğitim, Afet ve İlkyardım Ekiplerinin de yer aldığını belirterek, "Farklı alanlarda eğitim gören genç gönüllüler olarak yardımlaşma kültürünü yaygınlaştırmayı ve her geçen dönemde daha fazla insana ulaşmayı hedefliyoruz" dedi.

Afet gibi olağan dönemde yardıma koşmaya hazır beklediklerini,bu konuda kendilerini eğitimlerle geliştirdiklerini anlatan Ahmet Ali Tunç, "Bu faaliyetlerimizle yardım etmenin manevi tatmini bizlerde bağımlılık yaptı. Bu manevi huzuru her gencin yaşamasını istiyor ve bu nedenle Adana'daki yardımsever gençleri aramıza bekliyoruz. Türk Kızılay Adana Şubesine ulaşarak çalışmalarımıza destek olabilirler" dedi.

Kaynak: Bültenler