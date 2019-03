Başkan Saygılı'dan Gençlere "Kızılay'a Gönüllü Olma" Çağrısı

Kaynak: İHA

Kızılay Adana Şube Başkanı Ramazan Saygılı, yardımda bulunmanın manevi huzurunu yaşamak isteyen gençleri, Kızılay'ın iyilik kervanına katılmaya davet etti.Başkan Saygılı, üniversiteli gençlerden oluşan Genç Kızılay Ekibi'ne her geçen gün yeni katılımların olduğunu, bunun da kendilerini mutlu ettiğini belirterek, "Faaliyetleri arasında okullara yönelik Kızılaycılık ve ilkyardım seminerleri, eğitim yardımları, çeşitli sosyal yardımlar da bulunan ekibimiz yeni üyelerle güçleniyor" dedi.Kızılay'ın çalışmalarının genç yüreklerle daha de zenginleşeceğini belirten Başkan Saygılı, "Tüm gençlerimizi iyilik zirvesine doğru merhamet yürüyüşümüze davet ediyorum" diye konuştu.Saygılı, gençlerin ekip lideri Ahmet Ali Tunç ve tüm ekibini kutladığını, başarılar dilediğini kaydetti.Ekip Lideri Ahmet Ali Tunç ise genç Kızılaycılar içerisinde Kan Bağışçısı Kazanım, Eğitim, Afet ve İlkyardım Ekiplerinin de yer aldığını belirterek, "Farklı alanlarda eğitim gören genç gönüllüler olarak yardımlaşma kültürünü yaygınlaştırmayı ve her geçen dönemde daha fazla insana ulaşmayı hedefliyoruz" diye konuştu.Afet gibi olağan dönemde yardıma koşmaya hazır beklediklerini, bu konuda kendilerini eğitimlerle geliştirdiklerini anlatan Ahmet Ali Tunç, "Bu faaliyetlerimizle yardım etmenin manevi tatmini bizlerde bağımlılık yaptı. Bu manevi huzuru her gencin yaşamasını istiyor ve bu nedenle Adana'daki yardımsever gençleri aramıza bekliyoruz. Türk Kızılay Adana Şubesine ulaşarak çalışmalarımıza destek olabilirler" dedi. - ADANA