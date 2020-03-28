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Başkan Saygılı'dan sağlık personellerine jest

Kırıkkale Belediye Başkanı Mehmet Saygılı, korana virüs (Covid-19) salgınına karşı 7 gün 24 saat görev yapan sağlık çalışanlarına meyve ikramında bulundu.

28.03.2020 16:02 | Son Güncelleme: 28.03.2020 16:02
Başkan Saygılı'dan sağlık personellerine jest
Kırıkkale Belediye Başkanı Mehmet Saygılı, korana virüs (Covid-19) salgınına karşı 7 gün 24 saat görev yapan sağlık çalışanlarına meyve ikramında bulundu.

Çin'in Hubey eyaletine bağlı Wuhan kentinde ortaya çıkan, Türkiye dahil birçok ülkede etkisini gösteren ve hızla yayılan korona virüs (Covid-19) salgınına karşı 7 gün 24 saat görev başında olan Kırıkkale'deki sağlık personellerine meyve jesti yapıldı. Kırıkkale Belediye Başkanı Mehmet Saygılı, Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi ve Kırıkkale Yüksek İhtisas Hastane yönetimini ziyaret ederek çalışan sağlık personelleri için sepet olarak hazırlanan meyvelerden ikram etti.

"Takdire şayan fedakarlık gösteriliyor"

Saygılı, salgına karşı en büyük mücadeleyi sağlık çalışanlarının verdiğini belirterek "İlimizdeki bütün doktorlarımız, hemşirelerimiz, sağlık çalışanlarımız taktire şayan fedakarlık göstermekteler. En riskli meslek olmasına rağmen görevlerini fedakarca ve büyük bir özveri ile yerine getiriyorlar. Bu çalışmalarından dolayı onlara Kırıkkale halkımız adına sonsuz teşekkür ediyoruz" dedi.

Sağlık çalışanları da Saygılı'ya teşekkürlerini etti. - KIRIKKALE

Kaynak: İHA

Etiketler: Çin Halk Cumhuriyeti, Mehmet Saygılı, Kırıkkale, Wuhan, Güncel

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