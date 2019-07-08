08.07.2019 16:04
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Başkan Saygılı Dedelioğlu ve Özdem'i ziyaret etti

Başkan Saygılı Dedelioğlu ve Özdem

Kırıkkale Belediye Başkanı Mehmet Saygılı, Balışeyh Belediye Başkanı Ali Dedelioğlu ve Delice Belediye Başkanı Turgut Özdem'i ziyaret ederek çalışmalarını hakkında istişarede bulundu.

ÇALIŞMALARINDA BAŞARILAR DİLEDİ

Kırıkkale Belediye Başkanı Mehmet Balışeyh Belediye Başkanı Ali Dedelioğlu ve Delice Belediye Başkanı Turgut Özdem'imakamlarında ziyaret etti. ZiyaretteDedelioğlu ve Özdem Kırıkkale Belediye Başkanı Mehmet Saygılı ile yapılacak çalışmalar hakkında istişarede bulundular.ZiyaretteBaşkan Saygılı Kırıkkale Belediyesi olarak ilçeler ile uyumlu bir şekilde çalışmalar yaptıklarını belirtti. Başkan Saygılı Dedelioğlu ve Özdem'e çalışmalarında başarılar diledi.

İSTİŞARE İÇERİSİNDEYİZ

Dedelioğlu ve Özdem zöyaretten duydukları menmuniyeti dile getirerek Kırıkkale Belediye Başkanı Mehmet Saygılı'ya çalışmalarında başarılar dileyerek her zaman istişare içinde olduklarını ve tecrübelerinden yararlandıklarını belirterek çalışmalarında başarılar diledi.

Kaynak: Bültenler
Mehmet Saygılı, Turgut Özdem, Kırıkkale, Balışeyh, Güncel

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