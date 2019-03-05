Başkan Saygılı, Meclis Üyeleri ile Bir Araya Geldi

Kaynak: İHA

Kırıkkale Belediyesi Mart ayı olağan meclis toplantısı Kırıkkale Belediye Başkanı Mehmet Saygılı başkanlığında gerçekleştirildi.Meclis Toplantı Salonunda gerçekleştirilen Mart ayı toplantısına Belediye Meclis Üyeleri, Belediye Başkan Yardımcıları ve birim müdürlerinin katıldı. Bir önceki aya ait karar özetinin okunup oylanması ile başlayan toplantı, komisyondan gelen raporların okunmasıyla ardından gündem maddeleri görüşüldü.Meclis toplantısında alınan kararların hayırlı olmasını dileyen Kırıkkale Belediye Başkanı Mehmet Saygılı, "Gayet uyumlu güzel bir birliktelik oldu şahsım adına teşekkür ediyorum. Bundan sonraki meclisler güzel ve uyumlu olur inşallah. Bizim dönemimizde kimse yanlış yaptınız diyemez. İnşallah hayırlı hizmetler yaptık, sayısız ihtiyaçlar var. Hep beraber güzel hizmetler yaptık. İnşallah yaptığımız hizmetler önünden yıllar sona önünden geçerken bizlerde imzası var diye bilirsiniz. Hepinize teşekkür ediyorum, istemeden birbirimizi kırdık isek hakkınızı helal edin" dedi. - KIRIKKALE