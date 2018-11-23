Başkan Saygılı, Öğretmenler Günü'nü Kutladı

Kırıkkale
Belediye Başkanı Mehmet Saygılı
, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.
Başkan Saygılı, mesajında, öğretmenlerin insanı en ideal şekilde eğitmek, dolayısıyla geleceği inşa etmek gibi son derece kutsal bir görevi yerine getirdiğini vurguladı.
Geleceğe ilişkin hedeflere ulaşabilme konusunda en büyük görevin öğretmenlere düştüğünü aktaran Saygılı, şunları kaydetti:
"İnsan yetiştirmek, aynı zamanda bir medeniyet ve bir kültür inşasıdır. Öğretmenlerimizi, kendilerine emanet ettiğimiz çocuklarımızı bu anlamda da yetiştiren insanlar olarak görüyor, kendilerinden böyle bir gayret bekliyoruz. Türkiye
'nin 2023 hedeflerine ulaşmasında, 2053 ve 2071 vizyonlarını hayata geçirmesinde öğretmenlerimizin çabalarının, emeklerinin çok önemli payı olacaktır. Öğretmenlerimizin ve eğitim camiamızın 24 Kasım Öğretmenler Günü'nü yürekten kutluyorum."
Mehmet Saygılı,Kırıkkale