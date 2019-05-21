Başkan Şayir, İlçe İçin Yapılacakları Vatandaşla İftar Sofrasında Konuşuyor

Ramazan Ayı programları kapsamında Dilovası Belediye Başkanı Hamza Şayir, çat kapı iftar ziyaretleri sonrası Dilovalı hemşerilerini evlerinde ziyaret ederek kendisine yöneltilen talep ve önerileri dinliyor. Görevde kalacakları sürede vatandaşlarla sürekli iç içe olacaklarını belirten Şayir, "Yapmış olduğumuz hizmetlerden güzel tepkiler alıyoruz. Mevlam çıkmış olduğumuz bu yolda bizleri utandırmasın" dedi.

"ORTAK AKILLA YÖNETİM MODELİNİ UYGULUYORUZ"

Vatandaşlarla sürekli bir araya gelerek ortak akıl ile yönetim modeli uygulayacaklarını vurgulayan Başkan Şayir, "Seçim kampanyamız boyunca sürekli olarak üstünde durduğumuz vaatlerimizden birisi ortak akılla yönetim modelini göreve geldiğimiz günden bugüne uygulamaya çalışıyoruz. Halkın taleplerini yerinde dinleyerek halkın rızasını alarak yapmış olduğumuz hizmetlerden dolayı vatandaşlarımızdan güzel tepkiler gelmesi bizi ekstra motive ediyor. Bu şekilde yapmış olduğumuz çalışmalardan daha çok verim alıyoruz" ifadelerini kullandı.

"BEKLENTİLERİ KARŞILAMAYA ÖZEN GÖSTERİYORUZ"

"Seçim sloganımızda olduğu gibi Gönül Belediyeciliği misyonuna uygun hamleler yaparak halkımızın gönlünde yer almaya çalışıyoruz" diyen Şayir, sözlerini şöyle sürdürdü: "Yolun henüz başında olmamıza rağmen halkımızın gönlüne hitap edecek hizmetlerimizi bir bir devreye alarak halkımızın beklentilerini karşılamaya özen gösteriyoruz. Katılımcı yönetim anlayışı ile halkımızla, mahalle muhtarlarımızla ve sivil toplum Kuruluşlarıyla sürekli istişare halindeyiz. Çat kapı iftar programlarımız kapsamında birçok ailemizle iftarda aynı sofrayı paylaşıyoruz. Gittiğimiz her evde bizimle paylaştıkları gönül sofralarında ilçemiz için neler yapılmalı onları konuşarak talep ve önerileri dinliyoruz."

Kaynak: Bültenler