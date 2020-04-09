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Başkan Şayir, kolunu ve bacağını kaybeden vatandaşın yüzünü güldürdü

Dilovası Belediye Başkanı Hamza Şayir, iş kazasında kolunu ve bacağını kaybeden Yılmaz Sarıcayır'a vermiş olduğu sözü tutarak eskiyen protezlerini yeniletti.

09.04.2020 13:16 | Son Güncelleme: 09.04.2020 13:16
Başkan Şayir, kolunu ve bacağını kaybeden vatandaşın yüzünü güldürdü
Dilovası Belediye Başkanı Hamza Şayir, iş kazasında kolunu ve bacağını kaybeden Yılmaz Sarıcayır'a vermiş olduğu sözü tutarak eskiyen protezlerini yeniletti.

Diliskelesi Mahallesi'nde yaşayan Yılmaz Sarıcayır adlı vatandaş geçtiğimiz yıllarda geçirmiş olduğu iş kazası sonucu iki kolu ve bir bacağını kaybetmişti. Kolları ile bacağına doktorlar tarafından protez takılan vatandaşı bir süre önce ise Dilovası Belediye Başkanı Hamza Şayir evinde ziyaret etti. Sarıcayır, Başkan Şayir'e kendisine takılan protezlerinin kullanılmaz hale geldiğini ifade ederek yenilenmesi hususunda destek talep etti.

Başkan Şayir, Yılmaz Sarıçayır'ın bu isteğine duyarsız kalmayarak, önceki gün Sarıçayır'ın istediği protez kol ve bacak getirterek hediye etti. Başkan Şayir'in hediye ettiği yeni protez kol ve bacaklarını takan Yılmaz Sarıçayır, oldukça mutluluğu yüzünden okunuyordu.

Konuyla ilgili Diliskelesi Mahalle Muhtarı Mehmet Özay'da kendisine ait sosyal medya hesabından paylaşım yaptı. Özay, yaptığı paylaşımda "Mahalle sakinlerimizden Yılmaz Sarıçayır, amcamız yıllar önce geçirdiği iş kazası sonucu iki kolu ve bir bacağını kaybetmişti. O dönem takılan protezler iyice deforme olup işlevini yitirmişti. Belediye başkanımız Sayın Hamza Şayir'e durumdan haberdar ederek kendisini evinde de ziyaret edip bizzat ilgileneceğini söyleyerek gerekenin yapılması için talimat verip takipçisi de oldu. Yılmaz amcamıza bu gün protezler test edilip teslim edildi. Dilovası Belediye Başkanımız Sayın Hamza Şayir Başkanımıza buradan tekrar teşekkür ediyorum" dedi. - KOCAELİ

Kaynak: İHA

Etiketler: Hamza Şayir, Dilovası, Güncel
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