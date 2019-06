Başkan Şayir, muhtarların isteklerine önem veriyor

KOCAELİ (İHA) – Dilovası Belediye Başkanı Hamza Şayir her ay düzenli olarak gerçekleştirdiği muhtarlar toplantısında gelen taleplere önem veriyor.Dilovası Belediyesi Muhtarlıklar Müdürlüğü tarafından her ay düzenlenen muhtarlar toplantısı Belediye Başkanı Hamza Şayir'in katılımlarıyla gerçekleşti. Gerçekleşen toplantıda yapılan çalışmaları muhtarlara aktaran Başkan Şayir, Muhtarların ilçe halkıyla belediye arasında köprü olduğunu ve bu iletişim ile Dilovası'nı başarıyla yönetileceğini belirtti. Şayir, "Siz muhtarlarımıza büyük önem vermekteyiz. Belediye olarak siz muhtarlarımıza elimizden gelen desteği sağlamaya çalışıyoruz. Seçim beyannamemizde vaat ettiğimiz tüm projelerin bir bir gerçekleşeceğine şahitlik edeceksiniz. Artık beni daha çok sahalarda göreceksiniz. Sokak sokak gezip, hizmetlerimizi yerinde denetleyip sorunları yerinde göreceğim. Siz değerli muhtarlarımız ile birlikte Dilovamızı daha yaşanılabilir bir hale getireceğiz" dedi.Başkan Hamza Şayir daha sonra esnaf ziyaretlerinde bulunarak vatandaşlarla sohbet etti. 'Gönül belediyeciliği' ile yeni çalışma modeli kapsamında vatandaşlarla bir araya gelen Başkan Şayir, gelen talepleri not aldırarak mahallelerde incelemelerde bulundu. Halk ile diyalogun önemine vurgu yapan Başkan Şayir, "Dayanışmanın en güzel örneğini teşkil eden esnaflarımızı ziyaret ederek, muhabbetlerine ortak olduk. Onlara hayırlı işler, bereketli kazançlar diledik. Ziyaretlerimizde vatandaşlarımızla da hasbihal ederek gönüllerini kazandık. Biz şehrimizi gelecek on yıllara hazırlarken, prensip olarak da vatandaşlarımızla birlikte hareket ediyoruz. Gönül ve güç birlikteliğiyle İlçemizi kalkındırarak tam anlamıyla cazibe merkezi haline getireceğiz" dedi. - KOCAELİ