Başkan Sayyıdan: Hedefimiz 30'u aşkın sporcuyla 2020 Tokyo Oyunları'na katılmak

Türkiye Görme Engelliler Spor Federasyonu Başkanı Hasan Sayyıdan, iki takımlarının 2020 Tokyo Paralimpik Oyunları'na katılmayı garantilediğini söyledi. Başkan Sayyıdan, hedeflerinin 30'u aşkın sporcuyla oyunlara katılıp alacakları madalyalarla Türkiye'yi en iyi şekilde temsil etmek olduğunu belirtti.

Türkiye Görme Engelliler Spor Federasyonu Başkanı Hasan Sayyıdan, Tokat'ın Erbaa ilçesinde federasyonlarının himayesinde düzenlenen 2'nci Lig 1'inci kademe karşılaşmalarını izlemek üzere ilçeye geldi. Ligde mücadele eden takımlara başarılar dileyip organizasyonun ilçede yapılmasına katkı veren Erbaa Kaymakamı Bülent Karacan ve Belediye Başkanı Ertuğrul Karagöl'ü ziyaret eden Başkan Sayyıdan, kaymakam ve belediye başkanına hediye takdim etti. Cumartesi günü Erbaa Dış Sentetik sahada başlayan 2'nci Lig 1'inci kademe karşılaşmaları 23 Ağustos'ta sona erecek. Ligi ilk iki sırada tamamlayan iki takım 2'nci Lig'den 1'inci Lig'e yükselirken, yedi ve sekizinci olan takımlar bir alt lige düşecek.

Federasyonun erkek ve kadın goalbol takımlarının ciddi mesafe katettiğini ifade eden Başkan Hasan Sayyıdan, "2018 yılında kadın goalbol takımımız dünya ikincisi olarak 2020 Tokyo Paralimpik Oyunları'na katılma hakkı elde etti. Bu sene 2019 Temmuz ayında Amerika'da yapılan kota yarışmalarında erkek goalbol takımımız da yarışmada ikinci olarak paralimpik oyunlara katılma hakkı elde etti. Yani şu anda bugün itibarıyla iki takımımız hem kadın goalbolümüz hem erkek goalbolümüz paralimpiklere katılma hakkı elde ettiler. 2020'de bizim iki takımımız Türkiye Cumhuriyeti Görme Engelliler Federasyonu'nu temsil edecek. Bunun yanında üçüncü bir branşımız var, B1 futbol dediğimiz. Şu anda Erbaa'da yaptığımız branşı kastediyorum. Bu branşımızın da 14 Eylül-24 Eylül tarihleri arası Roma'da yapılacak olan Avrupa şampiyonasında finale kaldığımızda, onlar da kotayı alma hakkı elde edecekler. İnanıyorum ki ve çalışmalarımızı bu doğrultuda sürdürüyoruz ki onlar da finale kalacaklar ve 2020 Paralimpik Oyunları'na katılma hakkını elde edecekler. Üç takımımızın paralimpik oyunlarına katılma hakkı elde etmesini umuyoruz, bekliyoruz. Zaten ikisi garanti, üçüncü B1 futbolun da katılacağına inanıyoruz" dedi.

30'U AŞKIN SPORCUYLA TOKYO HEDEFİ

Judo ve atletizm dalında da önemli başarılar elde etiklerini kaydeden Başkan Sayyıdan, "Judo ve atletizm dalında önemli başarılar elde ettik. Daha geçenlerde iki sporcumuz altın madalya aldı Avrupa Şampiyonası'nda, bir sporcumuz gümüş, üç sporcumuz bronz madalya aldı. Dolayısıyla judo branşında beş ya da altı sporumuzun paralimpik kotasını alacağına inanıyorum. Niye inanıyorum çünkü elde ettiğimiz veriler bunu gösteriyor. Dünya şampiyonu judocu kızımız var. Onun dışında çok başarılı judocu sporcularımız var. Bu sporcularımızla birlikte 2020 Tokyo Paralimpik Oyunları'na katılarak burada ülkemizi en iyi şekilde temsil etmeyi düşünüyoruz. Atletizm branşında dünya şampiyonu sporcumuz var. Atletizm branşında da paralimpik oyunlarına dört ya da beş sporcuyla katılacağımızı düşünüyorum. Bunu da başaracağız ve böylece 30'u aşkın sporcuyla Tokyo Paralimpik Oyunları'na katılmayı hedefliyoruz. İnşallah bunu başaracağız. Ama asıl hedef 2020 Paralimpik Oyunları'nda dört ila altı madalya alarak ülkemizi en iyi şekilde temsil etmek. Engellilerin daha çok sporla buluşmasını istiyoruz. Bu federasyonun birincil amaçlarından birisi. Bu yolda da önemli başarılar elde ettik. Şu anda 250'yi aşkın spor kulübümüz var. 5 bini aşkın lisanlı sporcumuz var. Yani düşünün geçmişi, 15 yıla dayalı olan bir federasyonun bugüne kadar geldiği mesafe. Bu açıdan bu alanda da önemli başarılar elde ettik. Önemli mesafeler katettik. İstediğimiz yerde olmadığımızı ifade edebilirim. Çünkü hedefimiz bütün engellileri spora katmak, sağlıklı, vücutları diri olan, spor yapabilecek tüm engellileri spora katmak istiyoruz. Bu doğrultuda da adımlar atıyoruz" diye konuştu.



- Tokat