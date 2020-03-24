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Başkan Sebahattin Ceyhun: "Az temas, bol hijyen"

AK Parti Kütahya İl Başkanı Sebahattin Ceyhun, zor günlerin, az temas ve bol hijyenle aşılabileceğini söyledi.

24.03.2020 12:14 | Son Güncelleme: 24.03.2020 12:14
Başkan Sebahattin Ceyhun:
AK Parti Kütahya İl Başkanı Sebahattin Ceyhun , zor günlerin, az temas ve bol hijyenle aşılabileceğini söyledi.

Konona virüsle mücadelede Türkiye 'nin sağduyulu bir politika izlediğini kaydeden Ceyhun, "Tedbirleri hakim kılarsak, biz başka bir ülke olmayacağız. Önümüzdeki günlerde iyileşen vakalarımızı günbegün açıklayacağız. İyileşen vakalarımızın fazla olduğunu belirtmek istiyorum.(Solunum cihazı) Yerli cihazın seri üretimine başlıyoruz. Türkiye'de üretilen maskeler Türkiye'nin ihtiyacı varken yurt dışına satılmayacaktır. Sağlık Bakanlığımıza 32 bin yeni sağlık personeli alınıyor. Sağlık personelimize her türlü destek sağlanacak.Yerli solunum cihazı üretimi başlıyor. Gereken ilaçları, test kitlerini getiriyoruz. ihmal yok tedbir var.

En güvenilir tedbir evde kalmak. Mümkün olduğunca az temas, bol hijyen" diye konuştu. - KÜTAHYA

Kaynak: İHA

Etiketler : AK Parti, Türkiye, Kütahya, Ceyhun, Güncel

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