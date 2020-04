Başkan Sebahattin Ceyhun: "Hastane inşaatımız hızla ilerliyor"

Kaynak: İHA

Kütahya Şehir Hastanesi inşaatında çalışmaları inceleyen AK Parti Kütahya İl Başkanı Sebahattin Ceyhun , "Herhangi bir problemimiz yok. Bunu manipüle etmek isteyenler olabilir. Görünen köy kılavuz istemez. İnşaat çok hızlı ilerlemiş durumda ve ilerlemesi devam ediyor. İnşallah yakın zamanda tamamlanacaktır" dedi.Şehir Hastanesi ile ilgili tüm teknik problemlerin aşıldığını kaydeden Ceyhun, katkı sağlayan herkese teşekkür etti.İnşaatın 350 işçi ile hızlı bir şekilde sürdüğünü belirten Ceyhun, "Biz AK Parti İl yönetimi olarak şantiyeyi ziyaret edip, çalışmaları yerinde görmek istedik. Çünkü vatandaşlarımız şehir hastanesi ile ilgili gelişmeler neler? Başladı mı? Yürüyor mu? merak ediyorlar. Bizde hem bunu yerinde görmek, denetlemek, hem de aynı zamanda vatandaşlarımıza bir göstermek istedik. Bildiğimiz gibi Korona virüs pandemi krizinden geçiyoruz. Bu süreç içerisinde tabi ki burada alınan tedbirlerden biz çok memnun olduk. Gerçekten tüm tedbirlere uyuluyor. İşçilerin çalışma mesafeleri korunuyor. Bunlara rağmen yoğun bir şekilde çalışmalar devam ediyor. Şantiyeyi dolaştık güzel bir çalışma var, yoğun bir şekilde devam ediyor. Şu anda 300'e yakın işçi şantiye çalışmaya devam ediyor. Bu sayı daha da artacak. 50'ye yakın işçi de Yoncalı'daki Fizik Tedavi Hastanesinde çalışmalara devam etmektedir. Bildiğiniz gibi burası yaklaşık 141 bin metrekare gibi çok büyük bir inşaat alanı. Tabi 38 bin metrekare ilave Yoncalı'daki Fizik Tedavi Hastanemizin bir inşaat alanı var. Toplamda 179 bin metrekarelik bir inşaat alanımız var ve her alanında çalışma yoğun bir şekilde devam ediyor. Şükürler olsun çok hızlı bir şekilde tamamlanacağını düşünüyorum. Bir süre vermek pandemi döneminde imkansız ama inşallah bu senenin sonuna doğru belki Yoncalı'daki Fizik Tedavi Hastanesinin tamamlanmasına ilişkin adımlar gerçekleştirilebilir. Yine buranın önümüzdeki senin sonuna doğru tamamen biteceğini düşünüyorum. Dediğim gibi sonuçta karşımıza pandemi de olduğu gibi karşımıza müzmin sebepler çıkabiliyor. İnşallah yakın zamanda bu pandemi krizi atlatılarak buradaki çalışmaların hızı daha da artarak en kısa sürede bu inşaatın tamamlanacağını düşünüyorum. İnsanlarımız bazen yanlış bilgilendiriliyor. Bunlara istinaden de bu yanlış bilgi bazen sosyal medya aracılığıyla da çok hızlı bir şekilde yayılabiliyor. Bunların önlenmesi adına biz yeterli bilgilendirme yapmaya çalışıyoruz, ama bazen bunda yetersiz kaldığımız olabiliyor. Buradaki arazi çalışması zor bir alan, bununla ilgili bazı teknik problemler olmuştu, bu teknik problemlerin aşılması esnasında milletvekillerimizle birlikte biz tüm teşkilat olarak bir şekilde çözülmesi yönünde adımlar attık. Herhangi bir problem kalmamıştı. Sonra biliyorsunuz kış süreci başladı. Kış sürecinde yağışlar yüzünden mecburen çalışma yapılamamıştı. Sonrasında tam ciddi ciddi manada ful kapasite çalışma durumuna geçildiği anda çok malumunuz olduğu üzere bu Korona virüs pandemi süreci başladı. Yine de burada alınabilecek tüm tedbirler alınmış durumda ve bu salgın durumuna rağmen gerçekten yapılabilecek her çalışma yapılıyor. Biz çok memnunuz. Herhangi bir problemimiz yok. Bunu manipüle etmek isteyenler olabilir. Görünen köy kılavuz istemez. İnşaat çok hızlı ilerlemiş durumda ve ilerlemesi devam ediyor. İnşallah yakın zamanda tamamlanacaktır" diye konuştu."Tüm tedbirler alınmış"AK Parti Kütahya Merkez İlçe Başkanı Fatih Oruç, "Pandemi sürecinin de devrede olması hasediyle inşaatı genel olarak görüp kontrol etmek istedik. Bu süreçle alakalı değişik söylemler vardı. Hem bunları aydınlatma anlamında hastane ziyaretimiz oldu. İl Başkanımızın da belirttiği gibi şu an inşaatımız hızlı bir şekilde devam ediyor. Bu süreçten memnunuz aynı şekilde içinde bulunduğumuz sürecin hassasiyeti içinde tedbirlerinde alındığını gördük" şeklinde konuştu."2021'in sonunda işletmeye açılacak"İnşaat mühendisi Remzi Karayiğit, "İl Başkanımızda açıkladı, milletimize verdiğimiz sözü tutmak için Korona virüs tedbirlerinin uygulandığı bu dönemde inşaat çalışmalarına son sürat devam etmekteyiz. Şu anda burada ve diğer hastane şantiyemizde 300 işçimizle şehir hastanesi için verdiğimiz sözü tutma adına çalışmalarımız hızla devam etmektedir. Yoncalı'daki Fizik Tedavi Hastanesini yıl sonu tamamlamayı planlıyoruz, genel hastaneyi ise 2021 yılının sonunda işletmeye açacak şekle getirmeyi planlıyoruz" ifadelerini kullandı.Ceyhun ve beraberindeki partililer incelemenin ardından işçilerle birlikte öğle yemeği yedi. - KÜTAHYA