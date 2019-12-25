Haberler » Güncel » Başkan Sebahattin Ceyhun: 'Şimdi aşkla daha çok çalışma vakti' - Haber

Başkan Sebahattin Ceyhun: "Şimdi aşkla daha çok çalışma vakti"

AK Parti Kütahya İl Başkanı Sebahattin Ceyhun, AK Parti'li Belediye Meclis üyeleriyle bir araya geldi.

25.12.2019 12:44 | Son Güncelleme: 25.12.2019 12:49 Başkan Sebahattin Ceyhun:
AK Parti İl Başkanı Sebahattin , AK Parti'li Belediye Meclis üyeleriyle bir araya geldi.

Toplantı sonra konuşan Ceyhun, "Şimdi aşkla daha çok çalışma vaktidir" dedi.

Başkan Ceyhun, "Belediye Meclis üyelerimiz ile tanışma, istişare ve değerlendirme toplantımızı gerçekleştirdik.Aldığımız kararların şehrimize hayırlar getirmesini temenni ediyorum. Şimdi vakit; sevdalısı olduğumuz şehrimiz ve ülkemiz için yüksek bir sorumluluk bilinci ve ilk günkü aşkla daha çok çalışma vaktidir. Rabb'im birlikte hayırlı hizmetler yapmayı nasip eylesin" diye konuştu. - KÜTAHYA

AK Parti, Kütahya, Ceyhun, Güncel

Kaynak: İHA

Güncel

Son Dakika Haberleri

13:52   Burdur'da evinde yangın çıkan yaşlı kadın öldü - Haber
13:52   Endonezya'da otobüsün nehre düşmesi sonucu ölü sayısı 32'ye çıktı - Haber
13:51   Türk Diyanet Vakfı'ndan, saldırılardan kaçan ailelere yardım - Haber
13:51   Karaman cumhurbaşkanı erdoğan'dan, saat tamircisine hediye saat - Haber
13:50   112 yaşında Ayşe Nine'den acı haber - Haber
13:29   Camilerde oturakların kaldırılması sonrası cemaat, tabure kullanmaya başladı - Haber
13:15   Son dakika: Zonguldak Kilimli'de maden ocağında patlama: 1 işçinin cansız bedenine ulaşıldı - Haber
10:54   Terörist elebaşı Mazlum Kobani, Noel mesajı yayınladı - Haber
10:51   Bankayı 20 bin lira borcu olduğu için soymaya kalkışmış - Haber
10:00   Küçük çocuğa otomobil kullandıran sorumsuz baba tepki çekti - Haber
25.12.2019 13:54:10