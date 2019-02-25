Başkan Seçen, 112 Çağrı Merkezi Koordinasyon Toplantısına Katıldı

Kaynak: İHA

Nevşehir Belediye Başkanı Atilla Seçen, 112 Acil Çağrı Merkezi Koordinasyon toplantısına katıldı.Nevşehir' deki tüm acil çağrı merkezlerinin tek bir çatı altında toplandığı 112 Çağrı Merkezini ziyaret ederek burada çalışan Nevşehir Belediyesi personeli ile bir araya gelen Başkan Seçen,merkezde yürütülen hizmetlere ilişkin olarak ilgililerden bilgiler aldı.Nevşehir Belediye Başkanı Atilla Seçen daha sonra Nevşehir Valisi İlhami Aktaş başkanlığında gerçekleştirilen 112 Çağrı Merkezi Koordinasyon toplantısına katıldı.Vali Yardımcısı Nevzat Sinan, İl Jandarma Komutanı Jandarma Kurmay Albay Yüksel Yiğit, İl Emniyet Müdürü Mehmet Artunay, İl Sağlık Müdürü Rahim Ünlübay ve diğer yetkililerinde hazır bulunduğu toplantıda tek çatkı altında toplanan Acil Çağrı sisteminin iş ve işleyişi ile ilgili görüş alışverişinde bulundular. Toplantıda ayrıca merkezde gerçekleştirilen çalışmalara ilişkin olarak da bilgiler verildi. - NEVŞEHİR