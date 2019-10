Başkan Seçer'den 'kız sporcu yurdu' müjdesi

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, Büyükşehir Belediyesi Spor Kompleksi girişindeki binayı, spora gönül veren kız öğrenciler için 'kız sporcu yurdu' haline getireceklerini söyledi.Seçer, 16 branşta 300'ü lisanslı toplam 600 genç sporcu ile yola çıkan Mersin Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü'nde eğitim alan öğrenciler, aileleri ve hocaları ile yeni dönemin ilk buluşmasını gerçekleştirdi. Seçer, spor alanında gençlere vermek istedikleri destekleri anlatırken, Büyükşehir Belediyesi Spor Kompleksi girişindeki binayı da spora gönül veren kız öğrenciler için 'kız sporcu yurdu' haline getireceklerinin müjdesini verdi.Büyükşehir Belediyesi Spor Kompleksi'nde düzenlenen törende konuşan Seçer, sporcuların malzeme eksiklerini gidereceklerini dile getirerek, "Sporcu temiz olacak, malzemeleri, kıyafetleri temiz olacak. Bu kadar yere para harcıyoruz, çocuklarımıza mı harcamayacağız? Tabi ki en güzeli olacak. Sizler bizim geleceğimizsiniz" dedi."Sporda siyaset olmaz"Spora verdikleri öneme değinen Seçer, "Çocuklarımız bir arada. Burada hiçbir ayrım yok. Sporun böyle güzel bir özelliği var. Spor evrensel bir kavram. Dil, ırk, millet, cinsiyet ayrımı yok. Doğulu, batılı, kuzeyli, güneyli ayrımı yok. Hepimiz birbirimizi seviyoruz. Sporda siyaset olmaz. Spor kardeşliktir, birliktir, beraberliktir, iyi ahlaktır, çevikliktir, zekiliktir. Spor yapın, derslerinizde daha başarılı olursunuz. Kendinizi daha iyi hissedersiniz" ifadelerini kullandı."Sizlerle gurur duymak, bizim kazancımız olacak"Gençlik ve Spor Kulübü olarak 16 branşta hizmet verdiklerini ve yeni branşlar ekleyerek, branş sayısını zamanla arttırabileceklerini dile getiren Seçer, "Bunlar her branşta geleceğimizin yıldızları. Bunlar önce Mersin'i Türkiye'de tanıtacaklar, Mersin'in gururu olacaklar. Sonra uluslararası arenalarda, dünyanın her yerinde ay yıldızlı Türkbayrağımızı göndere çektirecekler. O şanlı bayrak sizlerin başarısıyla dünyanın her tarafında dalgalanacak. İstiklal Marşımızı okutacaksınız, bizler de sizlerle gurur duyacağız. Bizim de kazancımız bu olacak" diye konuştu."Kız sporcu yurdu" müjdesiSeçer, Büyükşehir Belediyesi Spor Kompleksi girişindeki binayı da spora gönül veren kız öğrenciler için kız sporcu yurdu haline getireceklerinin müjdesini vererek, "Mahalleleri uzak olan, Mersin merkeze uzakta, köylerde oturan kız sporcularımız burada kalabilecekler. Onun çalışmalarını yapıyoruz. Biz yıldızlar yetiştirmek istiyoruz. Erkekler kıskanmasın ama kızlarımızı da çok seviyoruz, erkekleri de çok seviyoruz. Ama kızlara sanki biraz daha pozitif ayrımcılık mı yapsak? Örneğin önce kız yurdunu yapalım, daha sonra erkek" şeklinde konuştu."Ben sizlere inanıyorum, güveniyorum"Gençlere başarılı olabilmeleri için öğütler veren Seçer, şunları söyledi: "Kavga yok, ayrışmak yok. İşinizi çok ciddi yapacaksınız. Antrenmanlarınızı gayet disiplinli yapmanız lazım. Hocalarınızı disiplinli ve sessizce dinleyeceksiniz. Onların dedikleri önemli. Sizin başarılı olabilmeniz için, sizin branşınızda en iyi hocalarla çalışmanız lazım. Biz bunları size sağlayacağız ama siz de işinizi en az onlar kadar ciddi yapmak durumundasınız ki, başarılı olasınız. Ben sizlere inanıyorum, güveniyorum, sizi çok seviyorum." - MERSİN