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Başkan Seçer'den mahalle ziyaretleri
19.08.2019 18:02
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Kaynak: DHA
9 yıl boyunca tecavüze uğradıktan sonra intihar eden Emre'nin sapık akrabası tutuklandı
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Başkan Kahraman'dan 'Atatürk portresi' açıklaması
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