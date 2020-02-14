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Başkan Seçer, Tarsus'ta Kurs Merkezi öğrencileriyle bir araya geldi

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, Eğitim Öğretimi Destekleme Kurs Merkezlerinin Tarsus'taki şubesinde üniversiteye hazırlanan gençlerle bir araya geldi.

14.02.2020 10:13 | Son Güncelleme: 14.02.2020 10:14Başkan Seçer, Tarsus'ta Kurs Merkezi öğrencileriyle bir araya geldi
Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, Eğitim Öğretimi Destekleme Kurs Merkezlerinin 'taki şubesinde üniversiteye hazırlanan gençlerle bir araya geldi. 959 gencin ücretsiz olarak üniversiteye hazırlık kursu aldığı merkezdeki tüm derslikleri gezen Başkan Seçer, hem öğretmenlerle hem öğrencilerle sohbet ederek, talepleri dinledi.

Seçer, merkezde yaptığı konuşmada, üniversiteye hazırlanan ve maddi durumu iyi olmayan gençlere fırsat eşitliği sunmak için eğitim ve öğretimi destekleme kurslarını açtıklarını, bu merkezlerde her biri alanında kendini kanıtlamış, liyakatli, çağdaş öğretmenlerin görev yaptığını söyledi. Öğrencilere seslenen Seçer, "Bu kurslara isteyerek, güvenle huzurla geliyorsunuz. Yüzünüzün güldüğünü görüyorum. Mutluluk yoksa başarının da derece yapmanın da bir anlamı yok. İnsan emeğinin karşılığını alırsa mutlu olur. Umarım sizler de emeğinizin karşılığını alacaksınız" dedi.

"Her şeyin dört dörtlük yürümesini istiyoruz"

Eğitim Öğretimi Destekleme Kurs Merkezlerinden bu yıl beklentisinin yüksek olduğunu ifade eden Başkan Seçer, ", pozitif bakabilmektir. Ailede sıkıntılar olabilir, ekonomik sıkıntılar olabilir. Bunlar hallolur. Ben Tarsus'un Eskiömerli Mahallesinde doğdum. Eskiömerli o zamanlar kıyıda köşede kalmış bir mahalleydi. O mahallenin ilkokulundan mezun oldum. Bugün de o okula Büyükşehir Belediye Başkanı olarak girdim. Belediyemiz size bir imkan sunmaya çalışıyor. Bunlar sizin anayasal hakkınız. Sosyal devletin yapması gerekenleri yapmaya çalışıyoruz. Eksiğimiz varsa söyleyin yetkililerimize. Bunları istemek sizin hakkınız, yapmak da bizim görevimiz. Burada her şeyin dört dörtlük yürümesini istiyoruz" diye konuştu.

Seçer, öğrencilere kişisel cep telefonu numarasını da vererek, "Bir eksiklik olduğunda, bir sıkıntı olduğunda şikayetlerinizi bana whatsapptan yazın" ifadelerini kullandı.

Başkan Seçer, Eğitim Öğretimi Destekleme Kurs Merkezlerinin Tarsus Şubesinde üniversiteye hazırlık kursu alan 65 yaşındaki Bahşende Diren ile de sohbet etti ve sınavlarda başarılar diledi.

Kurs merkezindeki öğrencilerin klima ve yazı tahtası ile ilgili talepleri üzerine Seçer, bu olanakların iyileştirilmesi için talimat verdi. - MERSİN

Vahap Seçer, Mersin, Tarsus, Güncel

Kaynak: İHA

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