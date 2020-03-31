Başkan Şeker'den Milli Dayanışma Kampanyasına 10 bin lira bağış
Mut Belediye Başkanı Volkan Şeker, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından duyurulan Milli Dayanışma Kampanyası'na 10 bin lira bağışta bulunarak destek oldu.
31.03.2020 09:36 | Son Güncelleme: 31.03.2020 09:36
Mut Belediye Başkanı Volkan Şeker, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından duyurulan Milli Dayanışma Kampanyası'na 10 bin lira bağışta bulunarak destek oldu.
Başkan Şeker, yaptığı açıklamada, "Milli Dayanışma Kampanyası'na, 10 bin lira bağışlıyorum. İnşallah bu günleri atlatacağız, inanç birliği yaparak, ortak akıl ve irade paydasında buluşarak huzurlu ve güvenli yarınlara beraberce ulaşacağız" dedi. - MERSİN
Başkan Şeker, yaptığı açıklamada, "Milli Dayanışma Kampanyası'na, 10 bin lira bağışlıyorum. İnşallah bu günleri atlatacağız, inanç birliği yaparak, ortak akıl ve irade paydasında buluşarak huzurlu ve güvenli yarınlara beraberce ulaşacağız" dedi. - MERSİN
Kaynak: İHA
Etiketler: Recep Tayyip Erdoğan, Volkan Şeker, Mut, Güncel