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Başkan Şeker: "Tedbirlerimizi üst düzeyde alıp uyguluyoruz"

Mut Belediye Başkanı Volkan Şeker, korona virüsle mücadele alınan tedbirleri üst düzeyde uyguladıklarını söyledi.

07.04.2020 13:22 | Son Güncelleme: 07.04.2020 13:22
Başkan Şeker:
Mut Belediye Başkanı Volkan Şeker, korona virüsle mücadele alınan tedbirleri üst düzeyde uyguladıklarını söyledi.

Başkan Şeker, devletin korona virüsle mücedelede çok hassas olduğunu ifade ederek, "İlçemizde bize düşen görevler var. Talimatlar doğrultusunda, yasaklar doğrultusunda uyarılar doğrultusunda elimizden geldiğince en düzeyde tedbirler aldık. Kalabalık yerlerin sakinleştirilmesi, pazar yerlerinde alınan tedbirler, maske kontrolü, marketlerde kalabalık olabilecek her yerde müdahalemiz var. Her yeri ilaçlıyoruz her eve tek tek müdahale ediliyor. Çalışmalarımızı en az hatayla tamamlamaya çalışıyoruz" dedi.

Devletin sağladığı yardımlarının sosyal yardım araçlarıyla tek tek evlere gidilip dağıtıldığını söyleyen Başkan Şeker, "Yaşlılara dışarı çıkmamaları konusunda uyarıda bulunuyoruz. 20 yaş altı kurallara uyuyor. İnsanlar yüzde 95'i oranla tedbirlerde yanımızdalar. Özellikle Mut Kaymakamımız devletin birimleriyle birlikte müthiş bir çalışma içinde. Sağlık çalışanlarına ne desek bence az kalır. Emniyet, jandarma, toplum sağlığına ve polis güçlerine çok çok teşekkür ediyoruz. Mut'ta herkes elinden geldiği kadar görevini son derece iyi yapıyor. Tedbirlerimizi üst düzeyde alıp uyguluyoruz" diye konuştu. - MERSİN

Kaynak: İHA

Etiketler: Volkan Şeker, Mut, Güncel
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