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Başkan Sekmen, Bakan Kurum ile video konferansla kentsel dönüşümü görüştü

Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen'in, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum ile video konferans yöntemiyle görüşerek kendisine kentteki kentsel dönüşüm çalışmaları hakkında bilgi verdiği bildirildi.

08.04.2020 19:46 | Son Güncelleme: 08.04.2020 19:46
Başkan Sekmen, Bakan Kurum ile video konferansla kentsel dönüşümü görüştü
Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen'in, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum ile video konferans yöntemiyle görüşerek kendisine kentteki kentsel dönüşüm çalışmaları hakkında bilgi verdiği bildirildi.
Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Başkan Sekmen, ildeki kentsel dönüşüm projelerinde gelinen son durumu video konferans yoluyla Bakan Kurum'a anlattı.
Bakan Kurum'a Dağ, Sanayi, Hilalkent ve Gölbaşı mahallelerindeki kentsel dönüşüm projelerinin yanı sıra Pasinler Ovası Depolama Sahası ile Hacı Cuma Projesi'nden bahseden Sekmen, Erzurum Kalesi etrafında gerçekleştirilecek dönüşüm için görüşme, uzlaşma ve kamulaştırma çalışmalarının başlatıldığını aktardı.
Dağ Mahallesi'nde 8. etap olarak adlandırılan riskli alanda kamulaştırma ve arazi işlemleri tamamlanan parsellerde 500 konutluk projenin TOKİ iş birliğiyle yapılması konusunun ele alındığı görüşmede, Sanayi-Hilalkent mevkisinde 508, Gölbaşı mevkisinde dönüşüm amaçlı kullanılmak üzere üretilecek 784 konut için bazı parsellerin rezerv konut alanı ilan edilmesi kararlaştırıldı.
Başkan Sekmen, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, kentsel dönüşüm projelerinin planlandığı şekliyle hayata geçirilmesi noktasında büyük hassasiyet gösterdiklerini belirtti.
Çalışmaların aralıksız devam ettiğin ifade eden Sekmen, şunları kaydetti:
"Kovid-19 salgınıyla mücadelemizi aksatmadan sürdürürken, yanı sıra yatırım projelerimizle de yakından ilgileniyoruz. Ankara'da sık sık bir araya geldiğimiz Çevre ve Şehircilik Bakanımız Sayın Murat Kurum ile bu kez video konferans ortamında bir araya geldik ve kentsel dönüşüm projelerimizin son durumunu ele aldık. Yeni kararlar aldık, yeni planlamalar yaptık. Yatırım sürecimizi aksatmadan yönetiyor ve Erzurum'a yönelik kentsel dönüşüm adımlarını planlı bir biçimde atmaya devam ediyoruz."

Kaynak: AA

Etiketler: Mehmet Sekmen, Murat Kurum, Erzurum, Güncel
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