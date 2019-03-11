Başkan Sekmen'den 12 Mart Mesajı

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Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, "Ermeni mezalimi denilince akıllara ilk olarak Erzurum geliyorsa; bu şehrin yaşadığı acılar tarif edilemeyecek kadar büyüktür." dedi.Sekmen, Erzurum'un düşman işgalinden kurtuluşunun 101'inci yıl dönümü dolayısıyla bir mesaj yayımladı. Erzurum'un binlerce yıllık tarihi boyunca sürekli işgaller ve istilalarla karşı karşıya kaldığına dikkat çeken Sekmen, "Bu kadim coğrafya, tarihsel süreç içerisinde hep stratejik bir öneme sahip olmuştur. Çünkü Erzurum'a sahip olmak demek; Asya ve Avrupa'yı birbirine bağlayan topraklara, dolayısıyla Asya ve Avrupa'ya hükmetmek demektir. Meseleye bu zaviyeden bakıldığında görülecektir ki; Erzurum hakikaten de bir geçit şehridir, serhat şehridir, egemenlik şehridir." diye konuştu.Bu nitelikleri dolayısıyla Erzurum'da yaşanan en son işgalin Rus güçlerince gerçekleştirildiğini hatırlatan Sekmen, "Ermeni Taşnak ve Hınçak çeteleri deyim yerindeyse taş üstünde taş, gövde üstünde baş bırakmamıştır. Rus işgal kuvvetlerinden destek alan Ermeni çeteciler, yakıp yıktıkları köy ve kasabalarda, tarihe utanç abidesi olarak geçen cinayetler işlemişler, savunmasız Müslüman Türk ahalisine alenen ve resmen soykırım uygulamışlardır." sözlerini kullandı.Sekmen, Yanıkdere'de 3 bin Erzurumlunun diri diri yakılarak şehit edildiğini, yine aynı şekilde Ezirmikli Osmanağa ve Mürsel Paşa Konakları'nın da benzer bir vahşete tanıklık ettiğini dile getirerek, "Bunlar tevatür değildir, isim isim, köy köy, kasaba kasaba, hepsi arşivlerimizde mevcut olan bilgiler. Ermeni çetelerin işlediği tüm cinayetleri ve gerçekleştirdikleri tüm katliamları biz de biliyoruz, diaspora da biliyor, diğer tüm dünya ülkeleri de biliyor. Tarih Erzurum'daki Ermeni mezalimi ve vahşetini asırlar boyunca haykırmaya devam edecek." ifadelerini kullandı.-"Güçlü bir Türkiye istemiyorlar"Erzurum'un, milli iradenin sembolü bir şehir olduğunu dile getiren Sekmen, "Bu şehir Türkiye Cumhuriyeti'nin temellerini atmış bir şehir. Bu şehir, vatanın bölünmez bütünlüğünü tüm cihana haykırmış bir şehir. Bu şehir ayakta kaldıkça, milletimiz de ayakta kalacak, bu cennet vatana yönelik her türlü kast girişimi, iman dolu göğüslerde paramparça olacaktır." dedi.Sekmen, Türkiye'nin 100 yıl öncesinden farklı bir şekilde işgal altına alınmaya çalışıldığını belirterek, "Hakikat şu ki; batılı güçler güçlü bir Türkiye istemiyorlar, Türk milletinin kendi ayakları üzerinde durmasına tahammül edemiyorlar." ifadelerini kullandı.