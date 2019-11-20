Başkan Sekmen'den Dünya Çocuk Hakları Günü mesajı

Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, "Çocuklarımız, bizi geleceğe yansıtacak olan aynalardır" dedi.



Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, 20 Kasım Dünya Çocuk Hakları Günü dolayısıyla yazılı bir kutlama mesajı yayımladı. Başkan Sekmen mesajında, sağlam yarınlar inşa etmek isteyen herkesin, çocukların bugününe sarılması gerektiğini vurgulayarak, "Çocuk demek; gelecek demek, çocuk demek; yaşama sevinci demektir. Mutlu, huzurlu, her türlü ihtiyaçtan uzak ve kendinden emin olarak yetiştirilmiş her bir çocuk, insanlık onur ve haysiyetine yakışır ve yaraşır bir dünyaya açılan birer kapı demektir" ifadelerini kullandı. 20 Kasım gününün 1989 yılında alınan Birleşmiş Milletler Genel Kurulu kararıyla Dünya Çocuk Hakları Günü olarak kutlanmaya başlandığını hatırlatan Başkan Sekmen, "Dünya devletleri Çocuk Hakları Günü'nü 30 yıldır kutluyor ama Türk-İslam medeniyetine mensup olan bizler, çocuk hakları konusunda bundan tam bin 400 yıl önce mükellef kılındık. Çocuklarımızın bizlere Allah'ın birer emaneti ve onların aynı zamanda bizim için birer imtihan vesilesi olduğunu Yüce Allah'ın buyrukları ve Kutlu Peygamberimizin örnek aile hayatı sayesinde öğrendik. Dolayısıyla bizim için çocuk, nimetlerin en büyüğü olmakla beraber, iki cihan saadetine uzanan da bir yoldur. Bilmeliyiz ki, çocuklarımız bizim aynamızdır ve dahi geleceğe yansıyacak halimizdir. O halde o aynanın neyi yansıtacağını belirlemek, herkesten önce bizlere düşer" diye konuştu. Öte yandan Sekmen, çocuk haklarının ihmal ve istismar edilmediği bir dünyanın herkesin hayali olduğunun altını çizdiği mesajında; "20 Kasım vesilesiyle çocuk haklarının yılmaz birer savunucusu olmaya devam edeceğimizi bir kez daha vurgulayarak, tüm çocuklarımızın Dünya Çocuk Hakları Günü'nü kutluyorum" kaydını düştü. - ERZURUM

Kaynak: İHA