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Başkan Sekmen'den Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü mesajı

Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, "İnsanlık, kadının her şeyden önce bir insan olduğunun unutulmadığı yerde başlar" dedi.

24.11.2019 16:53 | Son Güncelleme: 24.11.2019 16:58Başkan Sekmen'den Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü mesajı
Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, "İnsanlık, kadının her şeyden önce bir insan olduğunun unutulmadığı yerde başlar" dedi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü dolayısıyla yazılı bir mesaj yayımladı. Mesajında, kadına yönelik şiddetin olduğu bir toplumda ya da ortamda medenilikten kesinlikle bahsedilemeyeceğinin altını çizen Başkan Sekmen, "Kadına yönelik şiddet; insanlık onurunun ayaklar altına alınması, erdemin, faziletin, hoşgörünün ve insanlığın insafsızca katledilmesi demektir. Kadına yönelik şiddet; karakter yoksunluğudur, akıl, beyin ve de zihin noksanlığıdır. Kadın, her şeyden önce bir insandır ve ona hak ettiği değeri gösterene de, insanoğlu denir" ifadelerini kullandı.

25 Kasım'ın tarihçesine dair hatırlatmada da bulunan Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, Dominik Cumhuriyeti'nde 3 kız kardeşin 25 Kasım 1960'ta vahşi bir cinayete kurban gitmesinin ardından bu günün; 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü olarak kabul edildiğini dile getirdi. Sekmen, "Dini, dili, ırkı ve milliyeti ne olursa olsun; kadına karşı şiddet, illetin en büyüğü, vahşetin ve melanetin ta kendisidir" diye konuştu.

Başkan Mehmet Sekmen, mesajında şunları kaydetti: "Maalesef bizim ülkemizde de kadına yönelik şiddet olaylarına rastlıyor, baskıları ve hatta kadın cinayetlerini bile konuşmak zorunda kalabiliyoruz. Şiddet olaylarının önüne geçilmesi noktasında her türlü tedbir alınıyor olsa bile, bilinç ve idrak eksikliğinden kaynaklanan olayların önüne ne yazık ki geçemiyoruz. Bunun için kadına yönelik şiddete karşı mücadelede en temel adımın, dini, vicdani, insani ve ahlaki eksende atılması gerekiyor. Çünkü kadını ezmek, ona zulmetmek ve hatta canına kıymak, ancak dini ve vicdani yoksunluk emaresidir. Bu bakımdan işe önce çocuklarımızdan ve gençlerimizden başlamalı, onlara kadına hürmet ve saygının evvela dinimizin ve de insanlığın bir gereği olduğunu öğretmeliyiz. Kim ne derse desin, kadına şiddet meselesi, bir bilinç meselesidir, sorumluluk meselesidir, şuur meselesidir. Ahlaklı, bilinçli ve şuurlu bir nesil yetiştirmekse, toplum olarak hepimizin meselesidir. Bu duygu ve düşüncelerle 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü'nü kutluyor, tüm kadınlara sağlık, sıhhat, huzur, mutluluk ve esenlikler diliyorum." - ERZURUM

Mehmet Sekmen, Güncel

Kaynak: İHA

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