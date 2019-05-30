Başkan Sekmen'den Kadir Gecesi mesajı

Erzurum
Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen
, " Kadir Gecesi
; biz Müslümanlar için nurdan yağmurlarla ıslanma zamanıdır. ve bu gece; her şeye Kadir olan Allah'ın rahmetiyle, merhametiyle, mağfireti ve mükafatıyla bizlere lütufta bulunacağı mübarek bir gecedir" dedi.
Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, Kadir Gecesi dolayısıyla yazılı bir kutlama mesajı yayımladı. Kur'an-ı Kerim'de "Bin aydan daha hayırlı" diye buyurularak ilahi bir övgüye mazhar olan Kadir Gecesi'nin, mukaddes ve müstesna bir zaman dilimi olduğunu vurgulayan Başkan Sekmen, böylesine muazzez bir geceyi yeniden idrak edecek olmaktan duyduğu mutluluğu da ifade etti.
"Ebedi kurtuluşun sırrı bu gecededir"
Mesajında; "Kadir Gecesi, inanan herkes için lütuftur, izzettir, ikramdır" diyen Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, şu görüşlere yer verdi: "Bu gece ki; yollar aydınlanır, ruhlar aydınlanır. Bu gece ki; rahmetin, mağfiretin, bereketin ve selametin adıdır. Bu gece ki; manevi bütün haz ve hallerin, kerem, ihsan ve tüm güzelliklerin yegane tarifidir. ve bu gece ki; ebedi kurtuluşa erme sırrının tan yeri ağarıncaya kadar biz Müslümanlar için aşikar olduğu gecedir. Dolayısıyla bu gecede mühim olan; kurtuluştan ümidimizi kesmemek, ilahi af müjdesiyle yüreklerimizi coşturmak; dualarda ve dileklerde buluşmaktır. Yüce kitabımız Kur'an-ı Kerim'in indirilmeye başlandığı bu gece işte böylesine mübarek bir muhteviyatı barındırır."
"Kadir gecesi; ilahi bir lütuf ve kutlu bir hazinedir"
Kadir Gecesi'nin, başı rahmet, ortası mağfiret ve sonu da cehennemden kurtuluş olan Ramazan ayı içerisinde en az iftar vakti kadar büyük bir heyecanla beklendiğini anlatan Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, şunları kaydetti: "Çünkü hepimiz bu gecenin ilahi bir lütuf ve de kutlu bir hazine olduğunu biliyoruz. Öyle ki; her türlü manevi yokluk ve yoksulluk yerini bu gece iman zenginliğine bırakır; nefislerimiz izzete, ikrama, itibar ve iffete kavuşur. Allah, bu gecenin Rahmani lütfu hürmetine hepimizi nefsine galip gelerek iman zenginliğine kavuşanlardan eylesin. Allah, bu gecenin hürmetine dualarımızı kabul, tuttuğumuz oruçları ve bütün ibadetlerimizi makbul eylesin. Allah, bu gecenin hürmetine birlik ve beraberliğimizi daim, ülkemizi ve milletimizi kaim eylesin. Bu duygu ve düşüncelerle mübarek Kadir Gecemizin Alem-i İslam'a hayırlar getirmesini diliyor, insanlığın huzur ve barışına, dirlik ve düzenine vesile olması niyazıyla tüm Erzurumlu hemşehrilerime en kalbi muhabbetlerimi sunuyorum." - ERZURUM
Mehmet Sekmen
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Kaynak: İHA