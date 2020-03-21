Haber, Son Dakika, Haberler
Menü
Haberler ›› Güncel ››Başkan Sekmen'den Miraç Kandili mesajı - Haberler

Başkan Sekmen'den Miraç Kandili mesajı

Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, "Rahmete muhtacız, merhamete muhtacız; afetlerden, türlü musibet, illet ve belalardan korunmaya muhtacız. Yüce Allah, mübarek Miraç Kandili'mizi kurtuluşumuza ve selametimize vesile kılsın" dedi.

21.03.2020 11:48 | Son Güncelleme: 21.03.2020 11:48
Başkan Sekmen'den Miraç Kandili mesajı
Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, "Rahmete muhtacız, merhamete muhtacız; afetlerden, türlü musibet, illet ve belalardan korunmaya muhtacız. Yüce Allah, mübarek Miraç Kandili'mizi kurtuluşumuza ve selametimize vesile kılsın" dedi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, Miraç Kandili dolayısıyla bir kutlama mesajı yayımladı. Başkan Sekmen mesajında; Miraç Kandili'nin, Üç Aylar'ın feyz ve bereket kapılarından birisi olduğunu vurgulayarak, "Miraç, mana aleminde yükselmek demektir, yücelmek demektir. İlahi bir lütuftur, izzettir, ikramdır, ihsandır. Niyazımız odur ki; türlü sıkıntılarla karşı karşıya kaldığımız bu dönemde Yüce Allah, huzurumuzu, sağlımızı, sıhhatimizi, esenliğimizi, birlik ve beraberliğimizi zirvelere ulaştırsın" ifadelerini kullandı.

"MİRAÇ HİDAYETTİR, HİKMETTİR"

Başkan Mehmet Sekmen, Miraç'ın, mucizevi bir yolculuk olduğunun altını çizerek, "Miraç; mana aleminde gerçekleşen kutlu bir vuslatın adıdır. Sırra ermektir, yücelere ulaşmaktır. Miraç; Sevgili Peygamberimiz'in önce Mescid-i Haram'dan Mescid-i Aksa'ya, ardından huzuru ilahiye kabulüyle aslında ümmete açılan kurtuluş kapısıdır. Miraç; hidayettir, hikmettir, küfrün ve şirkin karşısındaki tevhittir, batılı zayi edendir. Miraç; Allah'ın varlığına ve birliğine iman edip, bununla amel eyleyenlerin ulaşabilecekleri en yüksek makamın ve en yüce mevkiinin ifadesidir" diye konuştu.

"ALLAH'TAN YARDIM VE İNAYET BEKLİYORUZ"

Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, günümüzde insanlığın çok büyük bir imtihanla karşı karşıya olduğuna dikkat çektiği mesajında; Allah'ın sonsuz merhamet sahibi olduğunu ifade ederek, şunları kaydetti: "Dünyayı kasıp kavuran virüs salgını sebebiyle insanoğlu olarak acziyetimizi bir kez daha ikrar ve itiraf etmek suretiyle; Yüce Allah'tan yardım ve inayet bekliyoruz. Mevla, Miraç ve Resul-i Kibriya'nın çıktığı bu mukaddes yolculuk hatırına bizleri başımızdaki bu illetten tez zamanda kurtarsın inşallah. Allah, bu mübarek Miraç gecesinde hepimizi hakkıyla tövbe eden, duası kabul edilen ve ruhen Miraç yolculuğuna çıkabilenlerden eylesin. Allah, sonsuz rahmetine ve merhametine muhtaç olduğumuz bu dönemde aziz milletimizi ve tüm İslam alemini her türlü beladan, illet ve musibetten muhafaza eylesin. Bu duygu ve düşüncelerle Mübarek Miraç Kandili'mizi kutluyor, kıymetli hemşehrilerime en kalbi muhabbetlerimi sunuyorum." - ERZURUM

Kaynak: İHA

Etiketler : Mehmet Sekmen, Miraç Kandili, Güncel

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası

Güncel Manşet

Haberler

Almanya, sokağa çıkma yasağına hazırlanıyor Haberler
Almanya, sokağa çıkma yasağına hazırlanıyor
Türkiye korona fırsatçılarıyla mücadele ederken Muşlu otel sahibi çağrısıyla gönülleri fethetti Haberler
Türkiye korona fırsatçılarıyla mücadele ederken Muşlu otel sahibi çağrısıyla gönülleri fethetti
Türkiye, evlere kapanmışken İran’da ölü sayısı artıyor! Haberler
Türkiye, evlere kapanmışken İran'da ölü sayısı artıyor!
Koronavirüs tiyatroya yaradı! İzleyen kişi sayısı 9 kat arttı Haberler
Koronavirüs tiyatroya yaradı! İzleyen kişi sayısı 9 kat arttı
Korona nedeniyle emeklilerin bayram ikramiyeleri erken verilecek! İşte ödeme tarihi Haberler
Korona nedeniyle emeklilerin bayram ikramiyeleri erken verilecek! İşte ödeme tarihi
Eşini iple boğarak öldüren kadının ifadesi ortaya çıktı Haberler
Eşini iple boğarak öldüren kadının ifadesi ortaya çıktı
Herkes dışarıdan gelecek çekirgelere kilitlenmişken esas tehlike kol geziyor Haberler
Herkes dışarıdan gelecek çekirgelere kilitlenmişken esas tehlike kol geziyor
Korona savaşçısı Koca, salgından bireysel olarak nasıl korunuyor? İşte en önem verdiği nokta Haberler
Korona savaşçısı Koca, salgından bireysel olarak nasıl korunuyor? İşte en önem verdiği nokta

Son Dakika Güncel Haberleri

DHA YURT BÜLTENİ - 6 - Haber Siverek'te 3 dilde koronavirüs uyarısı - Haber Korona virüs uyarısını dikkate almayan yaşlılar, parklarda - Haber Manisa'da asker uğurlamaları ve lokma hayırlarına izin verilmeyecek - Haber Yangında hayatını kaybeden itfaiyeci toprağa verildi - Haber Son dakika: İran'da koronavirüs salgınında ölü sayısı bin 556'ya yükseldi - Haberler Son dakika: Toplu asker uğurlama törenleri geçici olarak yasaklandı - Haber Koronavirüs salgınına aldırmayan vatandaşlar, İstanbul'daki sahillere akın etti - Haber Van'da son 2-3 yıldır büyük tahribatlara yol açan çekirge türleri ortaya çıktı - Haber İngiltere'de koronavirüs nedeniyle 33 kişi daha hayatını kaybetti - Haber Emekli Orgeneral Aytaç Yalman, toprağa böyle verildi - Haber
Loading