Başkan Sekmen'den Öğretmenler Günü Mesajı

23 Kasım 2018 Cuma 13:47



23 Kasım 2018 Cuma 13:47

Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, 24 Kasım Öğretmenler Günü nedeniyle bir mesaj yayımladı.Başkan Sekmen, mesajında şu görüşlere yer verdi: "Eğitim, toplulukları çağdaş uygarlık düzeyine yükselten vazgeçilmez bir araçtır. Yarınlar adına umut bağladığımız asıl güç öğretmenlerimizdir. Öğretmenlerimizin yetiştirdiği nice büyük şahsiyet ve devlet adamlarına sahip necip bir milletiz. Öğretmenlik mesleğinin bizim eğitim ve kültür tarihimizde çok müstesna bir yeri bulunmaktadır. Cumhuriyetimizin banisi Gazi Mustafa Kemal Atatürk, çağdaş ve demokratik bir toplumu oluşturmak adına en büyük sorumluluğu öğretmenlere yüklemiştir. Bizler öğretmenlerimizin en iyi koşullarda çalışmalarını sağlamakla sorumlu olduğumuzun bilincindeyiz. İşte bu bilinçle 'Bana bir harf öğretenin kırk yıl kölesi olurum' eğitim şiarını hayatlarına nakşeden öğretmenlerimizin görev yaptığı 1527 eğitim yuvasını baştan aşağı yenileyerek hem onlara hem de geleceğimizin teminatı olan çocuklarımızın eğitim ve öğretim hayatına destek olmaya çalıştık. 'Eğitim en büyük önceliğimizdir' diyerek başlattığımız eğitim seferberliğimiz, dünden daha büyük şevk ve azimle bugün de tüm hızıyla devam ediyor. Büyük ve lider Türkiye'nin geleceğini yetiştiren öğretmenlerimizin ülkemizin bilgi kaynağı olduğunu bir an olsun aklımızdan çıkartmamalıyız. Bu duygu ve düşüncelerle tüm öğretmenlerimizin 24 Kasım Öğretmenler Günü'nü kutluyor, eğitim neferlerimize selam ve sevgilerimi sunuyorum." - ERZURUM