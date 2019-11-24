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Başkan Sekmen'den Öğretmenler Günü mesajı

Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, "Geleceğimizin mimarları olan öğretmenlerimiz, aynı zamanda derin ruh köklerimizden beslenen milli ve manevi değerlerimizin yılmaz bekçileridir" dedi.

24.11.2019 10:08 | Son Güncelleme: 24.11.2019 10:13Başkan Sekmen'den Öğretmenler Günü mesajı
Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, "Geleceğimizin mimarları olan öğretmenlerimiz, aynı zamanda derin ruh köklerimizden beslenen milli ve manevi değerlerimizin yılmaz bekçileridir" dedi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla yazılı bir kutlama mesajı yayımladı.

Başkan Sekmen mesajında; Öğretmenler Günü olarak kutlanan 24 Kasım'ın, öğretmenlerin üstlendiği ağır sorumluluğun farkına varmanın yanı sıra öğretmenliğin taşıdığı anlam ve önemin idrak edilebilmesi açısından özel bir zaman dilimi olduğuna vurgu yaparak, "Yoksa öğretmenlerimizi emeklerinden, gayretlerinden, fedakarlıklarından ve dahi icra ettikleri mukaddes vazifelerinden dolayı kutlamaya kalksak, değil buna 24 Kasım, yılın 365 günü bile yetmez" kaydını düştü.

Türk-İslam medeniyetinin kökeninde, "Beşikten mezara kadar ilim öğrenmek" gibi kutsi bir anlayışın yattığını ve bu şuura sahip Türk milletinin nazarında öğretmenlerin çok kıymetli bir yer tuttuğunu kaydeden Başkan Sekmen, "Bu bakımdan öğretmenlerimize sadece insani açıdan değil, ilaveten bir de gönül borcumuz vardır. Zira bizi biz yapan değerlerin başında inancımız geldiği gibi, yine inancımızda, öğrendiğimiz her bir harfin bedelinin ise, kırk yıl kölelikle eşdeğer olduğu hatırlatılmaktadır" ifadelerini kullandı.

Öğretmenler için sıklıkla yapılan "Sönmeyen kandil" benzetmesinin bile esasen yetersiz kaldığını dile getiren Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, şunları kaydetti:

"Öğretmenlerimiz bizim gelecek ümidimiz, milli ve manevi değerlerimizin, birliğimizin, dirliğimizin, benliğimizin ve kimliğimizin teminatı, aynı zamanda bu zenginliklerimizin yarınlara aktarılmasını sağlayan varlık köprülerimizdir. Öğretmenine sahip çıkmayan, başına taç etmeyen ve hak ettikleri değerden onları mahrum eden bir toplum, ruhen, fikren, zihnen, ahlaken ve vicdanen fakir düşecek ve benliğini kaybedecektir. Bu hakikat ışığında öğretmenlerimizin yerinin kalbimiz, makamlarının ise başımızın üstü olduğunu ifade ediyor, 24 Kasım Öğretmenler Günü'nü en içten dileklerimle kutluyorum. Ayrıca Millet Mektepleri'nin açılış yıldönümü olan bu günde, Cumhuriyetimizin Banisi Başöğretmen Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere ebediyete irtihal etmiş tüm öğretmenlerimize Yüce Allah'tan rahmet niyaz ediyor, emekli olanlara da, sağlık, sıhhat ve esenlik dolu yıllar diliyorum." - ERZURUM

Mehmet Sekmen, Erzurum, Güncel

Kaynak: İHA

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