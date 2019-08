Başkan Sekmen'den saha incelemesi

Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, Şükrüpaşa Viyadük ve Gez Mahallesi'nde devam eden saha çalışmalarını yerinde inceledi. Başkan Sekmen, kurmaylarıyla birlikte çıktığı saha gezisinde vatandaşlarla bir araya gelip görüşlerine kulak vermeyi de ihmal etmedi. Sekmen, "Şehrimizin dört bir yanını şantiyeye çevirmiş durumdayız. Vatandaşımızın talep ve beklentileri doğrultusunda planladığımız hizmet ve yatırımlarımız aksamadan devam ediyor" dedi. Saha incelemesi yaptığı Şükrüpaşa Viyadük Projesi'nin son durumu hakkında yüklenici firma yetkililerinden bilgi alan Başkan Sekmen, önümüzdeki günlerde hizmete açılacak söz konusu viyadüğün şehir içi ulaşıma rahat bir nefes aldıracağını bildirdi.ŞEHİR MERKEZİ ŞÜKRÜPAŞA'YA BAĞLANIYORŞükrüpaşa semtinin her geçen gün biraz daha geliştiğini ve ihtiyaçlarının da aynı ölçüde arttığının altını çizen Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, bu bağlamda en öncelikli adımı ulaşım alanında attıklarını kaydetti. Şehir merkezi ile Şükrüpaşa semtini en kısa yoldan birbirine bağlayacak olan Viyadük projesinin büyük bir ihtiyacı ortadan kaldıracağını vurgulayan Sekmen, "Projemiz tamamlanmak üzere; çok kısa bir süre sonra da Allah'ın izniyle hizmete açacağız. Viyadük projemizle 50. Yıl Caddemizi doğrudan Şükrüpaşa semtimizin merkezine bağlayacak ve çok büyük bir ihtiyacı ortadan kaldırmış olacağız. Yeni ulaşım ağımız güzel Erzurum 'umuza şimdiden hayırlı uğurlu olsun" diye konuştu.SEKMEN'DEN ÇOCUKLARA ÖZEL İLGİÖte yandan Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen'in saha incelemelerinde birbirinden renkli görüntüler de ortaya çıkıyor. Gittiği her yerde vatandaşların büyük ilgisiyle karşılaşan Sekmen, çocuklara ise özel zaman ayırıyor. Çevresini saran çocukları beraberinde getirdiği hediyelerle sevindirip gönüllerini alan Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, her renkli buluşmasını ise, hatıra fotoğraflarıyla ölümsüzleştiriyor. Başkan Sekmen, "Vatandaşlarımızla ve özellikle de çocuklarımızla iç içe olmak, bizim şevkimizi, heyecanımızı ve enerjimizi daha da artırıyor. Onların coşkusunu ve heyecanını gördükçe, yenileniyor ve daha da güçleniyoruz" dedi. - ERZURUM