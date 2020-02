Başkan Sekmen'den taziye mesajı

Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, "Şehadet şerbeti içen kahramanlarımıza Yüce Allah'tan rahmet niyaz ediyor, aziz milletimize başsağlığı diliyorum" dedi.Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, Suriye'nin İdlib kentinde rejim güçlerince gerçekleştirilen hain saldırıda şehit düşen Mehmetçikler için başsağlığı mesajı yayımladı.Başkan Sekmen mesajında; Mehmetçiklerin, canından aziz bellediği vatan uğruna toprağa düştüğünü vurgulayarak, "Bu ateş ki bizim yüreğimize düştü. Bilinsin ki; bu saatten sonra ateş, kahpe ve kalleş rejim güçleriyle onların işbirliği yaptığı tüm şer odaklarının bağrına düşecektir. Kahraman Türk Silahlı Kuvvetleri, kınalı kuzularımızın kanını yerde bırakmayacak, Türk askerine uzanan ellerin alayı hem de birden kırılacaktır" ifadelerini kullandı.Emperyalist güçlerin Türkiye'nin çevresini ateş çemberine dönüştürdüğünün altını çizen Başkan Mehmet Sekmen, "Bu ateşe karşı yıllardır verdiğimiz mücadelenin temelini insanlık oluşturdu, sevgi, şefkat ve merhamet oluşturdu. Hiç kimsenin ve hiçbir ülkenin toprak bütünlüğüne göz dikmediğimiz gibi, adım attığımız her yere ve bölgeye huzur götürdük, barış götürdük, yardım götürdük. Milli güvenliğimizi de göz önünde bulundurarak yürüttüğümüz operasyonlar ve bölgede ortaya koyduğumuz insani duruş, emperyalist güçlere karşı tehdit unsuru haline geldiği için hain saldırılar da birbirini izlemeye başladı. Dolayısıyla İdlib'de görev yapan kahraman askerlerimize yönelik olarak gerçekleştirilen hain saldırının kesinlikle hiçbir izahı ve gerekçesi olamaz. Bu saldırı kalleşliğin bizatihi kendisidir. Bu saldırı aynı zamanda rejim güçleri ve arkasındaki tüm destekçilerin kendi elleriyle imzaladıkları ölüm fermanıdır. Çünkü tarih boyunca kan dökmekten hep imtina etmiş olan bu milletin evlatları, bu kahpeliği yapanların yanına bırakmayacak ve kalleşleri yine kendi kanlarında boğacaktır" diye konuştu.Başkan Sekmen, İdlib'de şehadet şerbeti içen vatan evlatları için Allah'tan rahmet niyazında bulunduğu mesajında, yaralı askerlere de acil şifalar diledi. Sekmen, şunları kaydetti: "Ne yaparlarsa yapsınlar, hangi kahpeliğe ve hangi kalleşliğe kalkışırlarsa kalkışsınlar, kimlerle hangi pusuları kurarlarsa kursunlar, bu milleti tarih sahnesinden silmek şeklindeki gayelerine kesinlikle ulaşamayacaklar. Türkiye'yi bölgesinde etkisiz bırakamayacak, güvenliğini zaafiyete düşüremeyecekler. Çünkü bu topraklarda ezanını dindirtmeyecek ve vatanını böldürtmeyecek milyonlarca kahraman yaşıyor. Çünkü bu topraklarda bayrağını indirtmeyecek, milletinin başını yere eğdirtmeyecek milyonlarca Mehmetçik nefes alıyor. Çünkü bu topraklarda dünyaya gelen her bebek bir asker olarak doğuyor ve bu milletin her bir evladı, vatanını üstelik de canını verecek kadar çok seviyor. Dolayısıyla vatanı uğruna can veren tüm şehitlerimiz gibi, İdlib'de şehadet şerbeti içen yavrularımıza da, Yüce Allah'tan sonsuz rahmet niyaz ediyor, başta aileleri olmak üzere necip milletimize başsağlığı ve sabırlar diliyoruz." - ERZURUM