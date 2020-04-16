Başkan Sekmen'den Turizm Haftası mesajı
Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, "Erzurum'da turizmi çok ciddi bir katma değere dönüştürebilmenin uğraşı ve mücadelesi içerisindeyiz" dedi.
16.04.2020 15:51 | Son Güncelleme: 16.04.2020 15:51
Erzurum'u küresel turizm ölçeğinde ön plana çıkarmanın başlıca yolunun kış ve kış sporları turizminden geçtiğini dile getiren Başkan Sekmen, "Bu manada Erzurum'un sahip olduğu gerek doğal fiziki yapısı ve gerekse tesisleşmenin yanı sıra mekanik altyapısı, kış turizminde bizleri gerçekten ayrıcalıklı bir konuma taşımaktadır. Bu şekliyle Erzurum bugün uluslararası her türlü kış organizasyonuna ev sahipliği yapabileceği gibi, kayak severler için de eşsiz fırsatlar barındırmaktadır. Yüklendiği uluslararası organizasyonlar sayesinde adını kış sporları literatürüne yazdırmış bir kent olan Erzurum'u, sahip olduğu bu potansiyelleriyle ön plana çıkarma ve dünya vitrinine taşıma gayretimizi sürdürüyoruz. Bu bağlamda Palandöken'e, Konaklı'ya ve Kandilli'ye yaptığımız turizm yatırımları, Büyükşehir Belediyesi olarak kış sporlarına ve kış turizmine gösterdiğimiz önem ve hassasiyetin en somut göstergesidir" diye konuştu.
Erzurum'daki Turizm Çeşitliliği
Başkan Sekmen, Erzurum'da önceliği kış ve kış sporları turizmine verirken, diğer yanda turizmi çeşitlendirme noktasında da adımlar attıklarını hatırlatarak, "Erzurum'da tarih, doğa, kültür, eğitim, kongre, fuar, termal, sağlık, inanç ve daha birçok alanda turizmi çeşitlendirmeye yönelik gayretlerimiz de var. Çünkü Erzurum her bir ilçesiyle, tabii ve doğal tüm güzellikleriyle gerçekten de turizm çeşitliliğine imkan sunuyor. İşte biz bu kulvarların her birisi için farklı plan, program ve yatırımlar yaparak, şehrimizde turizmi yılın tamamına yaymaya başladık. Düşünün ki, sadece kış mevsimlerinde ön plana çıkan Palandöken'imizi, artık doğa ve adrenalin sporlarıyla da gündeme taşımaya başladık. Birbirinden farklı medeniyetlerin izlerini taşıyan ve binlerce yıllık geçmişe sahip olan Erzurum'da, tarihi ve kültürel değerlerimizi koruma altına aldık, gün yüzüne çıkarttık. Kararlıyız; sahip olduğu bütün güzellikler ve ayrıcalıklarıyla Erzurum'u bir turizm cenneti haline getirecek ve turizmi şehir ekonomisi adına çok önemli bir kalkınma dinamiğine dönüştüreceğiz. Bu düşüncelerle Turizm Haftası'nı kutluyor, bu alanda emek veren herkese kalbi şükranlarımı sunuyorum" şeklinde konuştu. - ERZURUM
Kaynak: İHA
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