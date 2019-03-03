Başkan Sekmen: "Erzurum Şimdi Bir Çekim ve Cazibe Merkezi Oldu"

Kaynak: İHA

Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, "Erzurum artık bir çekim merkezi oldu, cazibe kazandı. Bu zamana kadar sürekli göç veren ve yavaş yavaş eriyen bu kadim şehirde, artık nüfusumuz bile artmaya başladı" dedi.Başkan Sekmen, Palandöken Danışma Meclisi'nde yaptığı konuşmada, 'Gönül Belediyeciliği'ne vurgu yaptı.Başkan Sekmen, şunları kaydetti:"Gönül birlikteliğiyle beş yılda yerel yönetim anlayışına yepyeni bir anlam kazandıran, tarihiyle, kültürüyle, dokusu ve kendine has kimliğiyle yaşanabilir kentler oluşturan 'AK Parti Belediyeciliği' vizyonu ile şehrimize hizmetkar olduk. Bizler sizlerden aldığımız güç ve destekle ekonomide, eğitimde, sağlıkta, tarımda, hayvancılıkta, sanayide, üretimde, kentsel dönüşümde, ulaşımda, çevrede, kültürde, sanatta ve sporda bu kadim şehri layık olduğu yere taşımak için var gücümüzle çalıştık ve çalışmaya da devam ediyoruz. Erzurum'da ardımızda bıraktığımız 5 yılda çok sayıda mega projeyi hayata geçirdik. Mevla'ya emanet edilmiş olan bu mübarek beldeye hizmet edebilmiş olmanın bahtiyarlığını yaşıyoruz. Kuşkusuz Erzurum'da inşallah yeni dönem için yeni projelerimiz var, gelişim ve değişim planlarımız var. Yeni dönemde Erzurum'da katma değer üreten yatırımlar yapmakla kalmayacak, aynı zamanda bu alanda öncülük de edeceğiz.""Biz bu şehirde hizmet, yatırım ve gayret meşalesi yaktık"Başkan Sekmen, Erzurum'un bölgesel kalkınmanın öncüsü olacağını ifade etti. Sekmen, şöyle devam etti:"Yeni iş ve istihdam alanları oluşturacak, kısa, orta ve uzun vadeli yatırım programı ve projelerimizle gençlerimizi işsizlik kaygısından kurtaracağız. Karaçoban'dan Şenkaya'ya, Tortum'dan Hınıs'a, Horasan'dan Tekman'a, Yakutiye'den Pasinler'e, Aziziye'den Köprüköy'e, kısaca Erzurum'un dört bir yanına dokunmak suretiyle yaptığımız, yapmaya başladığımız ve yapacağımız yatırımlarla şehrimizi bölgesel kalkınmanın öncüsü haline getireceğiz Biz Erzurum'da bir meşale yaktık. Hizmet, yatırım ve gayret meşalesi. Verdiğimiz hizmetlere hep birlikte tanıklık ettiniz, yatırımlarımızı da hayata yine hep birlikte geçirdik. Gayretimiz de şudur ki; bu meşaleyi çok daha coşkun bir hale getirmek. Erzurum artık bir çekim merkezi oldu, cazibe kazandı. Bu zamana kadar sürekli göç veren ve yavaş yavaş eriyen bu kadim şehirde, artık nüfusumuz bile artmaya başladı. Bu sonuç bir tesadüf değildir; tam tersine AK Parti'mizin yerel hizmet anlayışının bir tezahürü ve kalkınma odaklı yatırımlarımızın bir ürünüdür. Hep birlikte çalışacağız, hep birlikte başaracağız. Erzurum'da tarihi el ele vererek tekerrür ettirecek, bu şehri yeniden bölgemizin ve ülkemizin en önemli dinamiklerinden birisine dönüştüreceğiz. Kendimize şiar edindiğimiz tevazu, samimiyet ve gayretle "Gönül Belediyeciliği" iklimini Erzurum ve tüm yurtta kaim. Başlattığımız hizmet seferberliğini ise, 31 Mart'ta sizlerden alacağımız güç ve destekle yeniden daim kılacağız inşallah." - ERZURUM