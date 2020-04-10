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Başkan Sekmen, kamu bankalarının bölge müdürleriyle toplantı yaptı

Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, kamu bankalarının bölge müdürleriyle Erzurum esnafı için bir araya geldi.

10.04.2020 19:30 | Son Güncelleme: 10.04.2020 19:30
Başkan Sekmen, kamu bankalarının bölge müdürleriyle toplantı yaptı
Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, kamu bankalarının bölge müdürleriyle Erzurum esnafı için bir araya geldi.
Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamada, Erzurum Vali Yardımcısı Uğur Köroğlu 'nun da katılımıyla Belediye Başkanı Mehmet Sekmen'nin kent esnafı için kamu bankalarının müdürleriyle toplantı yaptığı ifade edildi.
Kent esnafının sorunları, beklenti ve taleplerinin ele alındığı toplantıda, açıklamada görüşlerine yer verilen Sekmen, tüm dünya ülkelerinde olduğu gibi Türkiye'de de etkisini gösteren Kovid-19 salgınının sağlık açısından olduğu kadar ekonomik açıdan da olumsuz birçok sonuç doğurduğunu ifade etti.
Salgınla mücadelede alınan tedbirlere riayet eden esnaf için devletin de seferber olduğunu aktaran Sekmen, şunları kaydetti:
"Esnafımız bu şehrin bel kemiğini oluşturuyor. Bu yüzden esnaf kardeşlerimizin selameti için fayda üretmeye çalışıyoruz. Kamuyu temsil makamında olan bizler, kuşkusuz esnafımızın sorunlarının çözüme kavuşturulması sürecinde her türlü sorumluluğu alabilmeliyiz."
Toplantıda kamu bankalarının bölge müdürleriyle görüş alışverişinde bulunan Sekmen, devletin açıkladığı destek paketlerinden esnafın olabildiğince faydalandırılması gerektiğine vurgu yaptı.
Toplantıya, kamu bankalarının yanı sıra Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birlik Başkanı Rasim Fırat ve Erzurum Ticaret Borsası Başkanı Hakan Oral da katıldı.

Kaynak: AA

Etiketler: Mehmet Sekmen, Köroğlu, Erzurum, Güncel
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