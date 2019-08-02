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Başkan Sekmen, Macera Off Road ve Doğa Sporları Kulübü üyelerini kabul etti

Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, Macera Off Road ve Doğa Sporları Kulübü üyelerini kabul etti.

02.08.2019 16:33 Başkan Sekmen, Macera Off Road ve Doğa Sporları Kulübü üyelerini kabul etti
Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, Macera Off Road ve Doğa Sporları Kulübü üyelerini kabul etti.

Erzurum Valiliği ve Erzurum Büyükşehir Belediyesi öncülüğünde Macera Off Road ve Doğa Sporları Kulübü üyeleri "Adım Adım Erzurum" projesi ile 4x4 Off Road araçları ile 40 günde 15 bin kilometre yol yaparak gittikleri illerde kent meydanlarında stant kurarak Erzurum'u tanıtan ve 8 dilde baskısı yapılan kitapçıkları yerli ve yabancı turistlere dağıtarak şehrin tanıtımını yaptılar.

Macera Off Road ve Doğa Sporları Kulübü üyeleri, Erzurum'a döndükten sonra Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen'i makamında ziyaret ettiler. Başkan Sekmen, kulüp temsilcilerine teşekkür ederek plaketle ödüllendirdi.

Macera Off Road ve Doğa Sporları Kulübü Başkanı Lokman Toptaş, bu tür faaliyetlere devam ederek hedef bir milyon turist yolunda ellerinden gelen her şeyi yapacaklarını belirtti

Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen ise burada yaptığı açıklamada, kulüp üyelerini tebrik ederek, "Bu şehir hepimizin bu şehri geliştirmek ilgi odağı oluşturmak milletimizin dikkatini çekmek şehrimize turist akını oluşturmak hepimizin vazifesi. Bu sadece ne valiliğin ne de belediye başkanlığının şehirde yaşayan herkesin el birliği yapması lazım ki başarıya ulaşalım. Burada sizin özverili çalışmanız takdire şayan. Tebrik ediyorum. Çünkü dikkat çekici faaliyetler yapmak lazım ki Erzurum da bir şeyler oluyor densin" diye konuştu. - ERZURUM

Erzurum Valiliği, Mehmet Sekmen, Erzurum, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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