Başkan Selvitopu, AK Partili Doğruca'ya sert tepki gösterdi

Doğruca'nın, böyle bir ortamda bile siyasi hırsını dizginleyemediğini ve bu durumdan çıkar sağlamaya çalıştığına dikkat çeken Başkan Selvitopu, "Salgın ülkemize sıçradığı andan itibaren gerekli tüm önlemleri alan belediyemizi ve özveriyle çalışan personelimizi karalamaya çalışmak kabul edilemez. Sayın Doğruca unutmasın ki, sağlığın, hizmetin siyaseti olmaz. Karabağlar Belediyesi çalışanları, aldığı önlemlerle Sayın Doğruca'nın da sağlığını korumaya çalışıyor" dedi.

Başkan Selvitopu, Uzundere 'de bulunan Temizlik İşleri Şantiyesi'ne giderek, görev başındaki personele kolaylıklar diledi, yetkililerden çalışmalarla ilgili bilgi aldı. Koronavirüs önlemlerinin aralıksız süreceğini vurgulayan Başkan Selvitopu, yurttaşları da zorunlu olmadıkça evden çıkmamaya çağırdı. Başkan Selvitopu, "Gelişmeleri takip ederek gerekli önlemleri almaya, tüm gücümüzle ve özveriyle çalışmaya devam ediyoruz. Yurttaşlardan isteğimiz, zorunlu olmadıkça evlerinden dışarı çıkmamaları. Eğer çıkmak zorunda iseler, sosyal mesafeyi korumaları. Bu sıkıntılı günleri, ortak çaba ve dayanışmayla atlatacağımıza inanıyorum" dedi.

Ancak bu süreçte AK Parti Karabağlar İlçe Başkanı İrfan Doğruca'nın art niyetli, fesat ve ciddiyetten uzak açıklamalarıyla karşılaştıklarını belirten Başkan Selvitopu, "Böyle kritik bir süreçten bile siyasi rant çıkarmaya çalışmak, gözü dönmüşlüğün, pervasızlığın, aymazlığın doruk noktasıdır. Kendi eksikliklerini, üstlenmekten kaçındıkları sorumlulukları Karabağlar Belediyesi'nin üzerine yıkmaya çalışıyorlar. Ancak bu algı kampanyası Karabağlar'da tutmaz. Biz devletin kararları doğrultusunda her türlü önlemi, ilçe genelinde almaya devam ediyoruz. Sayın Doğruca unutmasın ki, böyle bir ortamda sağlığın, hizmetin siyaseti olmaz. Değerli yurttaşlarımız eminim ki bu pervasızlığın, aymazlığın ve siyasi nemalanma hırsının farkında" diye konuştu.

KARABAĞLAR'DA NELER YAPILDI?

Karabağlar Belediyesi, tüm dünyayı olumsuz etkileyen koronavirüs salgınının ülkemize de sıçramasının ardından hızlı önlem alan yerel yönetimlerden başında geldi. Merkezi idarenin yayınladığı genelgeler doğrultusunda temizlikten sağlığa kadar bir çok alanda adımlar atıldı.

İlk aşamada, 16 semt merkezi, Karabağlar Belediyesi Sosyal Etkinlik Merkezi (KARBEM) ve spor okullarında eğitime, 16 Mart 2020 tarihinden itibaren ara verildi. Karabağlar Belediyesi, mart ayında yapacağı sosyal, kültürel, eğitsel ve sportif etkinliklerin tamamını da ileri bir tarihe erteledi. Toplum sağlığının korunması amacıyla belediyenin tüm birimlerinde dezenfeksiyon çalışmaları aralıksız devam ediyor. Hizmet binalarına gelen vatandaşların ve personelin ateşi ölçülüyor. İlçenin farklı noktalarındaki duyuru panolarıyla yurttaşlar bilgilendiriliyor.

Yurttaşların yoğun olarak kullandığı parklar, pazaryerleri de özel ilaçlarla sürekli dezenfekte ediliyor. Pazarcılar Odası'yla yapılan görüşmeler sonucu pazarcı esnafının eldiven ve maske kullanması, bağırmadan satış yapması sağlandı. İçişleri Bakanlığı'nın yayınladığı genelge doğrultusunda işyerlerinin denetimi de sürüyor.

Karabağlar Belediyesi, yurttaşların hizmet binalarına gelmeden internet üzerinden kolayca işlem yapması için de altyapı hazırladı. Buna göre "www.karabaglar.bel.tr"adresindeki Karabağlar Belediyesi web sayfasına girecek yurttaşlar, "e-belediye" linkine tıklayarak ve üyelik formunu doldurarak işlem yapabiliyor.

Önlemler kapsamında, 65 yaş üstü ve kronik rahatsızlığı olan vatandaşların zorunlu ihtiyaçlarının giderilmesi için belediye bünyesinde iletişim hattı kuruldu. Karabağlar Belediyesi'nin 414 78 22 ve 414 78 25 numaralı telefonları arayan ihtiyaç sahibi yurttaşlar, 08.00 - 23.00 saatleri arasında hizmet alabiliyor.

Karabağlar Belediyesi bu amaçla, Karabağlar Kaymakamlığı nezdinde kurulan Vefa Sosyal Destek Grupları'nca kullanılmak üzere 14 araç ve 28 personel tahsis etti. Gruplar, 65 yaş üzeri ve kronik rahatsızlığı olanlara, evlerinden çıkmamaları koşuluyla yardımcı oluyor.

PERSONEL UNUTULMADI

Karabağlar Belediyesi, yurttaşlarla sürekli iletişim halinde olan personelini de unutmadı. Cumhurbaşkanlığı genelgesi uyarınca, uzaktan, dönüşümlü ve esnek çalışma yöntemlerinin uygulanmasına başlandı. Buna göre birimlerde, kamu hizmetlerini aksatmayacak şekilde, ihtiyacı karşılayacak kadar asgari sayıda personel bulunduruluyor. Personel, haftalık periyotlar halinde çalışıyor. Okul öncesi ve ilköğretim çağında çocuğu olan kadın personel ile sağlık raporu bulunan dezavantajlı personelin idari izin süreci devam ediyor. Çalışan personel için de başta yemekhane olmak üzere tüm birimlerde gerekli önlemler alındı. Hizmet noktalarına dezenfektanlar yerleştirildi.

Kaynak: Bültenler