Başkan Selvitopu'ndan Öğretmenlere: "Emeğiniz Çok Büyük"

Öğretmenlere karanfil verip çeşitli hediyeler takdim eden Başkan Selvitopu, öğretmenliğin kutsal bir meslek olduğunu bir kez daha hatırlattı ve belediye hizmetlerinde de eğitimden tasarruf yapılamayacağını vurguladı.

Her yıl Öğretmenler Günü'nde Karabağlar'ın farklı bir okulunu ziyaret eden Başkan Muhittin Selvitopu, bu yıl da Rakım Erkutlu Ortaokulu ve İlkokulu ile Şehit Öğretmen Rabia Sevilay Durukan Anaokulu'nu ziyaret ederek Öğretmenler Günü'nü kutladı. İlk olarak Rakım Erkutlu Ortaokulu'nu ziyaret eden Başkan Selvitopu, öğretmenler odasında öğretmenlerle birlikte pasta kesti.

Kutsal bir görev yapıyorsunuz

Öğretmenlere karanfil dağıtan ve günün anlamına ilişkin çeşitli hediyeler takdim Başkan Selvitopu, eğitimin önemine işaret ederek, öğretmenliğin kutsal bir görev olduğuna vurgu yaptı. Başkan Selvitopu, " Mustafa Kemal Atatürk'ün üzerinde en çok durduğu konulardan birisi eğitimdir. Özellikle Cumhuriyetin ilk kurulduğu yıllarda ülkemizde eğitim düzeyinin, okuryazar düzeyinin artması için büyük çaba sarf edilmiştir. Bunda da Mustafa Kemal Atatürk'ün çabaları çok önemlidir. Çünkü onlar bir toplumun geleceğinin eğitimden geçtiğini çok iyi biliyorlardı. Tabii ki eğitimi verecek olan da öğretmenlerimiz, yani sizlersiniz. Ben bugün belediye başkanı koltuğumda oturuyorsam öğretmenlerimizin bunda çok büyük katkısı var. Emeğiniz çok büyük. Kutsal bir görev yapıyorsunuz." dedi.

Eğitimden tasarruf olmaz

Yerel yönetim olarak eğitime son derece önem verdiklerini ifade eden Başkan Selvitopu, "Öğretmenlerimizin yaşam standartlarının yükseltilmesi gerekir. Bizler de yerel yönetim olarak eğitime büyük önem veriyoruz. Sizlerin daha rahat ortamlarda çalışmanız için bizler de ufak da olsa katkıda bulunmaya çalışıyoruz. Karabağlar'ın her konuda tasarrufu var. Ama iki konuda yok; bunlardan birisi eğitim, diğeri de sağlık. Ben hepinizin Öğretmenler Günü'nü kutlarken, verdiğiniz emekler için döktüğünüz alın teri için hepinize teşekkür ediyorum. Tüm öğretmenlerimizin önünde saygıyla eğiliyorum" diye konuştu.

Rakım Erkutlu Ortaokulundan sonra Şehit Öğretmen Rabia Sevilay Durukan Anaokulu'nu ziyaret eden Başkan Selvitopu, burada da öğretmenlere karanfil dağıttı ve çeşitli hediyeler takdim etti.

Ziyaret sonrası okul kapısında çocuklarını bekleyen annelerle ayaküstü sohbet eden Başkan Selvitopu, onlara da karanfil dağıttı.