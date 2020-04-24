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Başkan Şenel: Vücuduma isabet eden 8 kurşundan ikisi bana hediye kaldı

Başkan Şenel: Vücuduma isabet eden 8 kurşundan ikisi bana hediye kaldı BURDUR'da, evinde eşi Fatma Şenel (64) ile birlikte uğradığı silahlı saldırıda yaralanan Yeşilova Belediye Başkanı CHP'li Mümtaz Şenel (68), saldırganın çok soğukkanlı olduğunu belirterek, "Vücuduma isabet eden sekiz...

24.04.2020 11:04 | Son Güncelleme: 24.04.2020 11:10
Başkan Şenel: Vücuduma isabet eden 8 kurşundan ikisi bana hediye kaldı
BURDUR'da, evinde eşi Fatma Şenel (64) ile birlikte uğradığı silahlı saldırıda yaralanan Yeşilova Belediye Başkanı CHP'li Mümtaz Şenel (68), saldırganın çok soğukkanlı olduğunu belirterek, "Vücuduma isabet eden sekiz kurşundan ikisi bana hediye kaldı. İki tanesi vücudumda" dedi.
Olay, 20 Nisan saat 04.30'da meydana geldi. Belediye Başkanı Mümtaz Şenel'in, Yeşilova ilçesi Koyunlar Çeşme Mahallesi'ndeki evinin kapısı çaldı. Kapıyı açan Şenel ile eşi Fatma Şenel, silahlı saldırıya uğradı. İkisi de bacaklarından vurulan çift, Yeşilova Devlet Hastanesi'ndeki ilk müdahalenin ardından Burdur Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.
EVLERİNE GÖNDERİLDİLER
8 kurşun isabet eden Mümtaz Şenel, sol ayak kaval kemiğinden ameliyat edildi. 3 günlük tedavi sonunda da 2 kurşun isabet eden eşi ile birlikte dün taburcu oldu. Çiftin tedavisi saldırıya uğradıkları evlerinde devam edecek.
İKİSİ VÜCUDUNDA KALDI
Kurşunlardan 6'sının vücuttan çıktığı, 2'sinin ise sol bacakta kaldığı ancak riskli bölgede oldukları için alınamadığı öğrenilen Başkan Mümtaz Şenel'e yaklaşık 1 ay fizik tedavi de uygulanacak.
'HİÇ GÜLÜMSEMEYİ EKSİK ETMEDİM'
Evinde ziyarete gelen vatandaşlar ve partilileri sosyal mesafe kuralına uygun şekilde ve maskeli olarak kabul eden Şenel, "Doktor, 8 kurşun isabet ettiğini söyledi. Altısı girmiş- çıkmış. Doktorum 'İkisi içeride, bunu ölünceye kadar taşıyacaksınız' dedi. Böyle bir şeyden sonra yaşamak mümkün değil. Gülümsemeyi hiç eksik etmedim. Birinci gün İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve Çevre Şehircilik Bakanı Murat Kurum aradı. İkinci gün Adalet Bakanı aradı. Söyledikleri şey, 'Orada bir tane bir şey bırakmayacağız' dedi. Vali, Emniyet Müdürü de geldi. 'Başkanım selam vereni tutuklayacağız. Bu adamlara kim selam verdiyse tutuklayacağız' dedi" diye konuştu.
'YAVAŞ HAREKETLERLE 8 KURŞUN SIKMIŞ'
Başkan Mümtaz Şenel, böyle bir saldırıyı beklediğini kaydederek, şunları söyledi:
"Bu gelecek, görünüyor çünkü. Ben karşıdaki hareketi görüyorum. Benimle ilgisi yok aslında. Zabıt tutulmuş, edilmiş, kanun, kitap, ama o kadar soğukkanlı geldi ki. 10 gün kadar önce 'Silah alayım' dedim, sonra utandım. 'Sen eğitimcisin, otur silahla ne yapacaksın' dedim. Öyle bir şey olsa, farklı bir şey olurdu. Çok soğukkanlı geldi, yavaş yavaş hareketlerle tak tak 8 kurşun sıkmış. Bağırdım, 'Yeter artık, senin mesajını anladım, defol' dedim. Ses kesilince hanım da konuştu. Sonra tak tak iki kurşun da onun ayağına. Soğukkanlı bir şekilde çekti gitti. Araba çalışıyordu orada zaten. Teşhis etmişler hemen yakalanmış, Kıbrıs'a kaçacakmış. Gerçekten çok acı bir şey."
'İKİ TANESİ BANA HEDİYE KALDI'
Yeşilova Belediye Başkanı Mümtaz Şenel, Demirören Haber Ajansı'na (DHA) yaptığı açıklamasında şöyle dedi:
"Sayın Valimiz, genel merkezimiz özellikle ilgilendi. Burdur Belediye Başkanı'mız başından sonuna kadar yanımızda oldu. İlçe başkanlarımız, bütün partililer yanımızdaydı. Ayrıca değişik kanallardan, değişik yerlerden gelen mesajlarla olayın Türkiye tarafından sahiplenildiğini, hatta dünya tarafından sahiplenildiğini gördüm. Bu da beni ziyadesiyle memnun etti. Bu tür olaylar, görev yaparken doğal. Vücudumdaki iki kurşun bana hediye kaldı. İki tanesi vücudumda. Hayati bir tehlikem olmadığını söylediler. İnşallah en kısa zamanda görevimin başında olacağım." Başkan Şenel: Vücuduma isabet eden 8 kurşundan ikisi bana hediye kaldı

Kaynak: DHA

Etiketler: Cumhuriyet Halk Partisi, Mümtaz Şenel, Yeşilova, Burdur, Güncel , Haber
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